Nicolás Maduro alerta a la ONU por amenazas de Donald Trump y recibe respaldo de China y Rusia. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El dictador Nicolás Maduro conversó este miércoles 17 de diciembre con António Guterres, secretario general de la ONU, y advirtió que las "amenazas" de Donald Trump podrían afectar la paz regional. También señaló que el mandatario estadounidense afirmó de manera "inaceptable" que tanto el petróleo como los recursos naturales y el territorio de Venezuela pertenecían a Estados Unidos.

Maduro sostuvo que las recientes acciones de Washington contra Caracas forman parte de una "diplomacia de la barbarie" que, según él, atenta contra la convivencia internacional. Tales acusaciones se produjeron tras el anuncio de la Casa Blanca de un "bloqueo total y completo" a buques "sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela.

Nicolás Maduro advirtió que "amenazas" de Donald Trump podrían afectar la paz regional

En un comunicado, el régimen venezolano indicó que las declaraciones de Trump "deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de las Naciones Unidas", al ser una "amenaza directa a la soberanía, el derecho internacional y la paz".

Maduro aseveró que Trump reveló las verdaderas intenciones de Estados Unidos al afirmar que Venezuela había robado petróleo y otros activos importantes a Washington. Para el dictador, las declaraciones del republicano evidencian que la Casa Blanca busca un cambio de régimen en el país sudamericano. "Es una pretensión guerrerista y colonialista. (…) Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas", expresó en Caracas.

La oficina de Guterres confirmó la conversación telefónica con Maduro e indicó que el secretario general de la ONU reafirmó la posición de las Naciones Unidas "sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas". Asimismo, pidió actuar con moderación y reducir las tensiones para preservar la estabilidad regional.

¿China y Rusia apoyan a Maduro?

Durante una rueda de prensa realizada este jueves 18 de diciembre, el Gobierno de Xi Jinping informó que "se opone a toda intimidación unilateral" y respaldó la solicitud de Venezuela para reunirse con carácter de urgencia con el Consejo de Seguridad de la ONU.

Maduro pidió la reunión tras el bloqueo anunciado por Trump, quien desde agosto ordenó un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, el régimen venezolano denunció que las maniobras militares tendrían como objetivo forzar un "cambio de régimen para apropiarse del petróleo".

Además, la administración de Vladímir Putin instó a Trump a no cometer un "error fatal" en la crisis con Venezuela y urgió moderación para evitar una "situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles". Rusia advirtió a Estados Unidos que se mantiene en "contacto constante" con Caracas.

Venezuela denuncia a Machado por contratar mercenarios para atacar embajadas

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció a la opositora María Corina Machado por supuestamente haber contactado a mercenarios "a sueldo" para atentar contra embajadas de otros países en Venezuela.

En una entrevista con el programa televisivo 'Con el Mazo Dando', el funcionario afirmó que Machado no actúa por órdenes de Trump, sino que responde a intereses de la petrolera ExxonMobil y de "empresas extranjeras que quieren venir a saquear el país".