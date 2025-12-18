HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones y continúa persecución parlamentaria | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

Nicolás Maduro sostuvo que las recientes acciones de Donald Trump contra Venezuela forman parte de una "diplomacia de la barbarie".

Nicolás Maduro alerta a la ONU por amenazas de Donald Trump y recibe respaldo de China y Rusia.
Nicolás Maduro alerta a la ONU por amenazas de Donald Trump y recibe respaldo de China y Rusia. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El dictador Nicolás Maduro conversó este miércoles 17 de diciembre con António Guterres, secretario general de la ONU, y advirtió que las "amenazas" de Donald Trump podrían afectar la paz regional. También señaló que el mandatario estadounidense afirmó de manera "inaceptable" que tanto el petróleo como los recursos naturales y el territorio de Venezuela pertenecían a Estados Unidos.

Maduro sostuvo que las recientes acciones de Washington contra Caracas forman parte de una "diplomacia de la barbarie" que, según él, atenta contra la convivencia internacional. Tales acusaciones se produjeron tras el anuncio de la Casa Blanca de un "bloqueo total y completo" a buques "sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

lr.pe

Nicolás Maduro advirtió que "amenazas" de Donald Trump podrían afectar la paz regional

En un comunicado, el régimen venezolano indicó que las declaraciones de Trump "deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de las Naciones Unidas", al ser una "amenaza directa a la soberanía, el derecho internacional y la paz".

Maduro aseveró que Trump reveló las verdaderas intenciones de Estados Unidos al afirmar que Venezuela había robado petróleo y otros activos importantes a Washington. Para el dictador, las declaraciones del republicano evidencian que la Casa Blanca busca un cambio de régimen en el país sudamericano. "Es una pretensión guerrerista y colonialista. (…) Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas", expresó en Caracas.

La oficina de Guterres confirmó la conversación telefónica con Maduro e indicó que el secretario general de la ONU reafirmó la posición de las Naciones Unidas "sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas". Asimismo, pidió actuar con moderación y reducir las tensiones para preservar la estabilidad regional.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

¿China y Rusia apoyan a Maduro?

Durante una rueda de prensa realizada este jueves 18 de diciembre, el Gobierno de Xi Jinping informó que "se opone a toda intimidación unilateral" y respaldó la solicitud de Venezuela para reunirse con carácter de urgencia con el Consejo de Seguridad de la ONU.

Maduro pidió la reunión tras el bloqueo anunciado por Trump, quien desde agosto ordenó un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, el régimen venezolano denunció que las maniobras militares tendrían como objetivo forzar un "cambio de régimen para apropiarse del petróleo".

Además, la administración de Vladímir Putin instó a Trump a no cometer un "error fatal" en la crisis con Venezuela y urgió moderación para evitar una "situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles". Rusia advirtió a Estados Unidos que se mantiene en "contacto constante" con Caracas.

PUEDES VER: Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

lr.pe

Venezuela denuncia a Machado por contratar mercenarios para atacar embajadas

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció a la opositora María Corina Machado por supuestamente haber contactado a mercenarios "a sueldo" para atentar contra embajadas de otros países en Venezuela.

En una entrevista con el programa televisivo 'Con el Mazo Dando', el funcionario afirmó que Machado no actúa por órdenes de Trump, sino que responde a intereses de la petrolera ExxonMobil y de "empresas extranjeras que quieren venir a saquear el país".

Notas relacionadas
Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

LEER MÁS
Dictadura de Nicolás Maduro detiene por 7 horas a periodistas de Chilevisión en la frontera con Colombia

Dictadura de Nicolás Maduro detiene por 7 horas a periodistas de Chilevisión en la frontera con Colombia

LEER MÁS
Maduro conversa con jefe de la ONU para denunciar el bloqueo de EE. UU. sobre buques petroleros de Venezuela

Maduro conversa con jefe de la ONU para denunciar el bloqueo de EE. UU. sobre buques petroleros de Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Mundo

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Lula advierte que si acuerdo Mercosur-UE no se aprueba “ahora”, no se hará "mientras sea presidente"

Francia busca prohibir que menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales por riesgos a la salud mental

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025