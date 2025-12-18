HOYSuscripcion LR Focus

Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos deja cinco muertos tras bombardear dos presuntas narcolanchas: escalada suma 104 víctimas

El Comando Sur señaló que la inteligencia militar de Estados Unidos determinó que las naves atacadas transitaban por rutas identificadas de narcotráfico y participaban en operaciones ilegales

El Comando Sur señaló que la inteligencia militar determinó que las naves atacadas transitaban por rutas identificadas de narcotráfico. Foto: Captura.
El Comando Sur señaló que la inteligencia militar determinó que las naves atacadas transitaban por rutas identificadas de narcotráfico. Foto: Captura.

El Ejército de Estados Unidos informó este jueves la muerte de cinco presuntos “narcoterroristas” durante dos ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico Oriental, como parte de su ofensiva antidrogas en la región. Con estas acciones, el número de víctimas mortales vinculadas a la campaña impulsada por Washington asciende al menos a 104 desde su inicio, según cifras oficiales.

El Comando Sur señaló que la inteligencia militar determinó que las naves atacadas transitaban por rutas identificadas de narcotráfico y participaban en operaciones ilegales, motivo por el cual se ejecutaron los operativos, de acuerdo con un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

“Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, detallaron.

Una escalada que ya suma 104 víctimas

Desde septiembre, Estados Unidos intensificó los bombardeos contra embarcaciones sospechosas que transitan por rutas marítimas consideradas estratégicas para el narcotráfico, en el marco de una campaña destinada a frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica. De acuerdo con cifras oficiales, el saldo de muertes derivadas de estas operaciones ya alcanza las 104 personas.

Las acciones forman parte de una estrategia de presión multilateral que combina control naval, vigilancia aérea y labores de inteligencia, desarrolladas en coordinación con países de Sudamérica y Centroamérica. Autoridades estadounidenses han señalado que estos operativos responden a información previa sobre movimientos logísticos del narcotráfico y se ejecutan en zonas identificadas como corredores clave.

Desde la Casa Blanca, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido reiteradamente este enfoque al afirmar que resulta necesario para interrumpir cadenas criminales de alto impacto, asegurando que las operaciones cumplen con los estándares legales internacionales.

