Mundo

Vladimir Putin asegura que Rusia logrará "sin ninguna duda" sus objetivos de operación militar en Ucrania

A pesar de algunas conversaciones en Berlín, Ucrania demandará garantías de seguridad; disensiones persisten sobre la cesión de territorios en cualquier acuerdo de paz.

Putin sostuvo que la denominada “operación militar especial” continuará hasta alcanzar sus fines. Foto: AFP.
Putin sostuvo que la denominada "operación militar especial" continuará hasta alcanzar sus fines. Foto: AFP.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su Gobierno logrará todos los objetivos planteados en Ucrania, incluido el control de los territorios que Moscú considera parte de su soberanía. La declaración se dio mientras continúan iniciativas diplomáticas internacionales para frenar un conflicto que se extiende desde febrero de 2022.

Durante una reunión con altos mandos del Ministerio de Defensa, Putin sostuvo que la denominada “operación militar especial” continuará hasta alcanzar sus fines. Aunque manifestó una aparente disposición al diálogo, advirtió que Rusia recurrirá al uso de la fuerza si los países occidentales y el Gobierno ucraniano se niegan a entablar negociaciones sustanciales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Andrei Beloúsov, indicó que se dan "las condiciones reales" para que la guerra en Ucrania continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos.

Plan de paz en pausa

Desde Kiev, en tanto, las autoridades mantienen su exigencia de garantías de seguridad antes de cualquier acuerdo. El lunes, el Gobierno de Volodímir Zelenski informó sobre avances tras dos días de conversaciones en Berlín con representantes del presidente estadounidense Donald Trump, aunque sin revelar detalles. Para Ucrania, estos contactos son clave para asegurar un respaldo internacional más sólido.

El presidente ucraniano reconoció que persisten discrepancias de fondo en torno a los términos territoriales de un eventual acuerdo de paz con Rusia. Una de las principales tensiones gira en torno a la posibilidad de ceder regiones actualmente disputadas, una opción que Kiev considera inaceptable en las condiciones actuales.

Por ahora, el contenido del plan revisado no ha sido divulgado. Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov indicó que Rusia aún espera una comunicación oficial del Gobierno estadounidense sobre los resultados de las conversaciones sostenidas en Berlín entre enviados de Ucrania y representantes europeos.

Cabe recordar que en septiembre de 2022, Moscú declaró la anexión de las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón, aunque no ejerce control total sobre estos territorios. La medida fue rechazada por la comunidad internacional, que considera ilegítima cualquier modificación unilateral de las fronteras ucranianas.

Rusia avanza en la zona del conflicto

Putin aseguró que las fuerzas armadas rusas han intensificado las ofensivas en zonas clave del conflicto y que mantienen la iniciativa estratégica en todo el frente. Durante una reunión ampliada en el Ministerio de Defensa, afirmó que el Ejército ruso ha logrado avances sostenidos en áreas de alto valor táctico.

El mandatario indicó que, en lo que va del año, las tropas rusas recuperaron más de 300 localidades, incluidas ciudades que —según dijo— habían sido convertidas por el Ejército ucraniano en fortificaciones defensivas. Añadió que incluso unidades ucranianas consideradas de élite, entrenadas en centros militares occidentales, fueron superadas por las fuerzas rusas.

Putin calificó 2025 como un periodo decisivo para el desarrollo de la “operación militar especial”. Sostuvo que los territorios conquistados y la experiencia táctica acumulada permitirán acelerar las ofensivas en áreas estratégicas durante los próximos meses.

Ataque a la administración Biden

En la misma reunión, Putin arremetió contra la anterior administración estadounidense liderada por Joe Biden, a la que acusó de intentar desmantelar Rusia con el respaldo de gobiernos europeos. Calificó de “gorrinos” a los aliados de Washington y afirmó que su objetivo era repartirse los beneficios de un eventual colapso ruso.

Según el jefe del Kremlin, esos planes han fracasado. Aseguró que Rusia ha demostrado una “resiliencia total”, resistiendo las presiones internacionales y logrando avances en el frente militar. Reiteró que las fuerzas rusas conservan la iniciativa estratégica y destacó nuevamente la recuperación de más de 300 localidades.

Finalmente, Putin resaltó el fortalecimiento del sector industrial de defensa, al señalar que la producción militar se ha adaptado con rapidez a las necesidades del conflicto. Indicó que actualmente se fabrican equipos en grandes volúmenes, lo que —según afirmó— refuerza la capacidad operativa del Ejército ruso.

