Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Elecciones 2026 y asesinan a periodista | Sin Guion con Rosa María Palacios

Rusia rechaza alto el fuego navideño con Ucrania si no hay un acuerdo de paz: "No queremos una tregua que les dé respiro"

"Queremos proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa para el futuro", afirmó a la prensa Dmitri Peskov sobre la decisión de Rusia.

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov aclaró que Rusia no está dispuesta a aceptar una tregua temporal que favorezca a Ucrania.
Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov aclaró que Rusia no está dispuesta a aceptar una tregua temporal que favorezca a Ucrania.

El Kremlin rechazó este martes la propuesta de un alto el fuego navideño en Ucrania al advertir que cualquier cese de hostilidades solo será posible si va acompañado de un acuerdo de paz duradero con Rusia. La iniciativa fue impulsada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y respaldada por líderes europeos tras reuniones con representantes de Estados Unidos en Berlín, según informó Reuters.

Desde Moscú, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aclaró que Rusia no está dispuesta a aceptar una tregua temporal. "Queremos la paz. No queremos una tregua que dé a Ucrania un respiro y le permita prepararse para la continuación de la guerra", declaró a periodistas, al subrayar que una pausa sin acuerdos de fondo sería contraproducente.

"Queremos lograr nuestros objetivos"

“La pregunta ahora es si llegaremos a un acuerdo o no, como dice el presidente Donald Trump”, afirmó Dmitri Peskov, en referencia al rol de Washington como mediador del proceso, según Reuters. “Si Ucrania se deja llevar por soluciones cortoplacistas e inviables, entonces difícilmente estaremos preparados para participar en ello”, sostuvo el portavoz, reiterando que Rusia busca un arreglo duradero que garantice estabilidad a largo plazo en Europa.

En esa línea, Peskov insistió en que la postura rusa es conocida por todas las partes. “Queremos detener esta guerra, lograr nuestros objetivos, proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa para el futuro”, afirmó, al asegurar que tanto Estados Unidos como Kiev comprenden la posición del Kremlin, de acuerdo con la agencia británica.

Moscú rechaza el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania

Rusia también ha expresado su rechazo categórico a la idea de desplegar tropas de la OTAN u otras fuerzas occidentales en territorio ucraniano como garantía de paz. El Kremlin señaló que no aceptará “bajo ninguna circunstancia (...) cualquier presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano”, declararon altos funcionarios rusos en Moscú.

De acuerdo a France24, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, calificó de inaceptable la presencia de fuerzas extranjeras en Ucrania y advirtió que incluso grupos voluntarios europeos podrían equivaler a la OTAN en términos de amenaza, al poder operar sin los procedimientos habituales de la alianza atlántica.

Además, Moscú ha insistido en que no hará concesiones sobre cuestiones territoriales, incluida la anexión de Crimea y otras regiones ucranianas que considera parte de su territorio según la constitución rusa. El gobierno de Putin aclaró que dichas regiones son “no negociables” y forman parte integral del Estado ruso, por lo que cualquier compromiso territorial es rechazado de plano.

La negativa al despliegue de tropas occidentales y a concesiones territoriales se suma a la condición rusa de que una paz duradera debe incluir garantías de seguridad específicas, que excluyan en forma permanente la expansión de la OTAN hacia Ucrania o la estancia de fuerzas de la alianza allí.

Zelenski reafirma que Ucrania no renunciará al Donbás

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, volvió a descartar cualquier cesión territorial en el este del país y aseguró que no entregará el Donbás, como exige Moscú para avanzar en un acuerdo de paz. En declaraciones a medios ucranianos realizadas esta madrugada, el mandatario señaló que la principal traba para las negociaciones es la demanda rusa de controlar la totalidad de las regiones de Donetsk y Lugansk, incluidas zonas que el Ejército ruso no ha logrado ocupar por la vía militar.

“Nuestra posición es pragmática, realista y justa. No queremos entregar nuestro Donbás”, afirmó Zelenski, al subrayar que aceptar esas condiciones supondría legitimar una agresión armada aún en curso. El jefe de Estado precisó que Ucrania mantiene su postura pese a la presión diplomática y a los distintos enfoques planteados por sus aliados internacionales.

No hay consenso entre Kiev y Washington

Zelenski reveló que Estados Unidos ha planteado como alternativa la creación de una zona libre económica en los territorios del Donbás que no están bajo control ruso, aunque aclaró que esta propuesta no implica soberanía de Moscú sobre la región. “Los americanos buscan un compromiso. Proponen crear una zona libre económica, pero eso no significa que esté bajo el control de la Federación Rusa”, enfatizó.

No obstante, reconoció que aún no existe un consenso entre Kiev y Washington para fijar una posición común que pueda ser presentada ante Moscú. Ucrania espera que Estados Unidos respalde su postura territorial en futuras negociaciones, en las que Washington ha asumido el papel de mediador entre ambas partes.

Zelenski acusó al Kremlin de actuar como "delincuente profesional"

Zelenski aseguró que Ucrania participa actualmente en las negociaciones de paz más intensas desde el inicio de la invasión rusa en 2022, aunque remarcó que el objetivo no es una pausa temporal, sino una “paz verdadera y duradera”. En ese contexto, acusó al Kremlin de actuar “como un delincuente profesional convencido de que nunca será atrapado (...) Si el agresor recibe una recompensa, empieza a creer que la guerra vale la pena. Por eso la justicia debe ser central para poner fin a esta guerra”, señaló.

El presidente ucraniano se encuentra en La Haya, donde sostendrá reuniones bilaterales y participará en una conferencia diplomática para establecer una Comisión Internacional de Reclamaciones, encargada de definir indemnizaciones por los daños causados por la guerra. Días antes, Zelenski se reunió en Berlín con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, así como con líderes europeos que reiteraron su respaldo a la postura de Kiev, pese a que Rusia rechaza de plano algunas de las propuestas occidentales, entre ellas el eventual despliegue de tropas europeas de la OTAN tras el conflicto.

