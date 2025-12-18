HOYSuscripcion LR Focus

Camboya denuncia nuevos ataques de Tailandia en la frontera en medio de esfuerzos de China por mediar en el conflicto

China enviará un representante diplomático para promover la paz entre ambos países, luego de que el gobierno de Donald Trump fracasara al intentar mediar la disputa.

El conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia se intensifica tras un bombardeo en Poipet, uno de los cruces más importantes entre ambos países.
El conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia se intensifica tras un bombardeo en Poipet, uno de los cruces más importantes entre ambos países.

El conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia volvió a escalar este jueves 18 de diciembre, luego de que Phnom Penh denunciara un bombardeo en la ciudad de Poipet, uno de los principales cruces bilaterales. Los enfrentamientos, que ya cumplen doce días, ocurren mientras China anuncia un nuevo intento de mediación para frenar una crisis que deja decenas de muertos y cientos de miles de desplazados.

La disputa tiene su origen en una antigua controversia sobre la demarcación de una frontera de unos 800 kilómetros trazada en la época colonial. Desde la reanudación de las hostilidades, el conflicto ha causado al menos 39 muertos y ha desplazado a unas 800.000 personas en ambos países.

Versiones enfrentadas entre Camboya y Tailandia

El Ministerio de Defensa de Camboya acusó al ejército tailandés de lanzar dos bombas desde un avión de combate F-16 sobre el municipio de Poipet. La ciudad, que alberga numerosos casinos frecuentados por ciudadanos tailandeses, suspendió todos los pasos fronterizos luego de que el gobierno camboyano ordenara su cierre por razones de seguridad. Según autoridades locales, al menos cuatro casinos han resultado dañados desde que los combates se intensificaron el pasado 7 de diciembre.

Tailandia, por su parte, reconoció una operación militar en la zona, pero negó haber atacado a la población civil. El portavoz del ejército, Jakkrit Thammavichai, aseguró que el objetivo fue un edificio que, según informes de inteligencia, era utilizado para almacenar cohetes. “Puedo asegurar que no hubo víctimas civiles ni daños colaterales”, afirmó, al defender la acción como una respuesta estrictamente militar.

Presión diplomática y mediación china

Ante el riesgo de que el conflicto se prolongue, el gigante asiático anunció que enviará a un representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores para mediar entre ambos países. “Como vecina cercana y amiga de Camboya y Tailandia, China sigue de cerca el conflicto fronterizo en curso y ha mediado entre las dos partes para promover la paz”, indicó la diplomacia de Pekín en la red social X.

El nuevo esfuerzo diplomático llega tras el fracaso de una intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En paralelo, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim —cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)—, pidió un alto el fuego inmediato, aunque reconoció que aún es “demasiado pronto” para una reunión directa entre los líderes de ambos países.

