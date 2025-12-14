HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Toques de queda y 800.000 desplazados marcan la segunda semana de enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

Camboya cerró cruces fronterizos, dejando atrapados a migrantes, mientras que Tailandia impone un toque de queda en zonas cercanas a la frontera. La escalada de violencia sigue intensificándose.

Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya ha provocado el desplazamiento de 800.000 personas. Foto: AFP
Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya ha provocado el desplazamiento de 800.000 personas. Foto: AFP

Las tensiones en la frontera entre Camboya y Tailandia mantiene su escalada. Este domingo los enfrentamientos cumplieron su segunda semana, después de que el gobierno tailandés rechazara que exista una tregua, pese a las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump. La disputa se enmarca en un antiguo conflicto por una frontera de 800 kilómetros, definida durante la época colonial, y ya ha provocado el desplazamiento de cerca de 800.000 personas, según cifras oficiales.

Desde Bangkok, capital tailandesa, se confirmó la muerte de un civil el domingo, alcanzado por metralla de cohetes lanzados por fuerzas camboyanas. Con este caso, el balance asciende a 14 militares tailandeses fallecidos desde el inicio de los choques. Del lado camboyano, las autoridades reportan 11 civiles muertos.

El inicio del conflicto entre Tailandia y Camboya

Las acusaciones entre ambos gobiernos continúan. Tailandia y Camboya se responsabilizan mutuamente de haber iniciado los enfrentamientos y de atacar a la población civil. Aunque Trump anunció el viernes que ambas partes habían acordado suspender los combates, Bangkok negó que se hubiera alcanzado un alto el fuego, y el domingo los dos países confirmaron que las hostilidades seguían en curso.

El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, sostuvo que Camboya disparó misiles y bombas contra varias provincias fronterizas. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Defensa camboyano, Maly Socheata, afirmó que Tailandia continuó lanzando morteros y bombas sobre zonas limítrofes.

Las consecuencias del conflicto fronterizo

En medio de la escalada, Camboya cerró el sábado todos sus cruces fronterizos con Tailandia, lo que dejó a numerosos trabajadores migrantes sin posibilidad de regresar. En un albergue de Banteay Meanchey, la camboyana Cheav Sokun, de 38 años, contó a AFP que su esposo, quien trabaja en Tailandia, quedó atrapado tras el cierre. "Me preocupo por él (…) Nos da miedo que sepan que somos camboyanos y nos ataquen", explicó.

En la provincia de tailandesa de Surin, se ha visto cohetes cruzar el cielo en la madrugada del domingo, seguidos por explosiones a la distancia. Desde los combates de julio, tanques, banderas tailandesas y soldados evacuando heridos en los muros de bunkeres de concreto, son descritos por las personas que residen en la zona de conflicto.

Toques de queda

Como medida de seguridad, el ejército tailandés decretó un toque de queda entre las 21:00 y las 05:00 en sectores de las provincias de Sa Kaeo y Trat. Estados Unidos, China y Malasia habían mediado el alto el fuego alcanzado en julio, pero Tailandia lo suspendió en noviembre tras la explosión de minas que hirieron a soldados tailandeses en la frontera.

En octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de tregua entre ambos países y la semana pasada aseguró que realizaría «un par de llamadas» para restablecerla. Sin embargo, el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul declaró que durante la conversación el expresidente estadounidense «no indicó si debíamos establecer un alto el fuego».

