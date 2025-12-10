La Marina Real Tailandesa ha intensificado su ofensiva en la frontera con Camboya con operaciones simultáneas por mar, cielo y tierra, según informó este miércoles la Fuerza de Defensa Fronteriza. Los ataques provocaron que más 500.000 personas sean evacuadas por el combate, que ya dejó al menos doce muertos al reavivarse una antigua disputa territorial.

A través de la operación denominada “Trat Prap Porapak”, Tailandia ha movilizado sus fuerzas para defender su soberanía a lo largo de la sección Chanthaburi-Trat en la frontera con Camboya. Se ha dado la orden que el barco militar HTMS Thepa inicie las operaciones de patrulla y vigilancia las 24 horas. Toda la tripulación está en plena preparación para el combate, con los sistemas de armas del buque completamente armados y preparados para responder de inmediato a cualquier escalada.

Prohíben navegar en la frontera marítima

La Armada también advirtió a todos los barcos pesqueros tailandeses que eviten navegar cerca de la frontera marítima entre ambos países, e instó a los pescadores a informar inmediatamente cualquier avistamiento de buques de guerra camboyanos al Centro de Operaciones Navales.

El HTMS Thepa proporcionó este martes apoyo de fuego naval a las fuerzas terrestres, utilizando sus cañones principales para atacar posiciones en el lado camboyano en apoyo de una operación para recuperar el área de “Ban Sam Lang” cerca de Ban Nong Ri. En tanto, las fuerzas camboyanas han excavado búnkeres y trincheras para protegerse y están utilizando armas pesadas y artillería para contraatacar a las tropas tailandesas.

El conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya

La disputa se remonta a un desacuerdo centenario sobre los 800 kilómetros de frontera común, trazados durante el dominio colonial francés. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía de varios templos situados en la zona limítrofe.

Ambos países habían firmado el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo la supervisión de Donald Trump, pero fue suspendido unas semanas después. El presidente estadounidense afirmó el martes, durante un acto con sus seguidores en Pensilvania, que planea llamar a los líderes de ambos países para pedirles que detengan los combates.

"Mañana debo hacer una llamada y creo que lo entenderán", declaró. "¿Quién más podría decir 'voy a hacer una llamada y detener una guerra entre dos países muy poderosos'?

Por su parte el papa León XIV expresó su "cercanía" con las víctimas del conflicto e hizo "un llamado a las partes para que cesen el fuego de inmediato y reanuden el diálogo".