El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ordenó la disolución del Parlamento apenas tres meses después de asumir el cargo. "La Cámara de Representantes se disuelve para celebrar una nueva elección legislativa para los miembros de la Cámara", formalizó el gobierno mediante un decreto real publicado en la Gaceta Real.

La medida se produce en medio de enfrentamientos armados en la frontera entre Tailandia y Camboya, que deja al menos una veintena de fallecidos y más de medio millón de personas desplazadas, según reportes oficiales. Horas antes de la disolución, Charnvirakul ya había anticipado públicamente su intención de convocar a nuevos comicios como una forma de “devolver el poder al pueblo”.

A través de un breve mensaje difundido en su cuenta de Facebook, el primer ministro reiteró que la disolución del órgano legislativo no interferirá en la gestión del conflicto con Camboya ni en la respuesta del Estado ante la emergencia humanitaria.

Anticipo a moción de censura

La decisión del primer ministro tailandés se produce también en un escenario de creciente presión política interna, luego de que el Partido Popular, principal fuerza de la oposición, amenazara con impulsar una moción de censura contra el Ejecutivo. La advertencia surgió tras una votación conjunta del Parlamento que estableció que cualquier reforma constitucional deberá contar con el respaldo de al menos un tercio de los escaños, un requisito que dificulta los cambios impulsados por el Gobierno.

Anutin asumió el cargo a inicios de septiembre, tras ser elegido por el Parlamento como sucesor de Paetongtarn Shinawatra, quien fue destituida de manera definitiva por el Tribunal Constitucional. Desde su juramentación, el mandatario se comprometió públicamente a convocar elecciones anticipadas en un plazo máximo de cuatro meses, como parte de un intento por devolver estabilidad política al país.

La llegada de Anutin al poder buscó cerrar la crisis política abierta tras la suspensión de Shinawatra en julio, cuando fue apartada del cargo por “negligencia ética grave”. El caso estuvo vinculado a una conversación telefónica con el ex primer ministro camboyano Hun Sen, en la que cuestionó el rol del Ejército tailandés en medio del conflicto fronterizo con Camboya.