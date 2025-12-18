HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Australia promete nuevas leyes de odio tras tiroteo contra comunidad judía que dejó 16 muertos

El primer ministro australiano reafirmó el respaldo gubernamental a las recomendaciones sobre antisemitismo, luego del ataque terrorista en una playa de Australia.

Australia promete nuevas leyes de odio tras tiroteo en playa que dejó 16 muertos.
Australia promete nuevas leyes de odio tras tiroteo en playa que dejó 16 muertos. | Composición LR

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, informó que su gobierno impulsará reformas legales con el objetivo de reforzar su lucha contra la propagación de "mensajes de odio, división y radicalización". Esta decisión se da tras el ataque ocurrido el último domingo contra la comunidad judía que dejó 16 muertos y decenas de heridos.

Albanese adelantó que tanto el fiscal general como el ministro del Interior iniciarán el diseño de un paquete normativo que contempla la tipificación de un nuevo delito agravado por incitación al odio. Esta medida estará enfocada en predicadores líderes que fomenten la violencia. Además, se propondrá endurecer las penas por expresiones de odio que inciten a actos violentos.

PUEDES VER: Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 42 heridos en playa de Australia

lr.pe

¿Cuáles son las otras reformas ‘contra el odio’?

Como parte de las reformas, también se considera que las expresiones de odio funcionen como un agravante en casos de amenazas o acoso a través de internet. Además, se prevé la creación de un sistema que permita incluir en listas oficiales a aquellas organizaciones cuyos líderes promuevan discursos violentos o de carácter racista.

Otra de las iniciativas clave es la inclusión de un nuevo delito federal que sancione, de forma específica, la difamación grave basada en motivos raciales o en la supremacía racial. Asimismo, Albanese adelantó que el ministro del Interior, Tony Burke, obtendrá nuevas atribuciones para revocar o denegar visados a personas que inciten al odio o fomenten la división social.

Como parte del enfoque integral de estas medidas, el Ejecutivo australiano creará un grupo de trabajo que, durante un año, revisará el sistema educativo nacional. El objetivo será garantizar que la lucha contra el antisemitismo esté debidamente abordada en los contenidos escolares.

PUEDES VER: Padre e hijo son identificados como autores de la masacre en un evento judío en Australia que dejó 16 muertos

lr.pe

Gobierno apoya el antisemitismo

Durante una intervención ante el Parlamento, el primer ministro reafirmó el respaldo total de su Gobierno a las recomendaciones presentadas por Jillian Segal, enviada especial contra el antisemitismo, cuyo informe fue entregado en julio pasado.

Albanese describió el antisemitismo como “un mal que desgarra el tejido de Australia" y expresó su preocupación por el aumento de incidentes dirigidos contra la comunidad judía en el país.

En ese contexto, el Ejecutivo asumió el compromiso de avanzar en la implementación de las 13 recomendaciones del informe, en coordinación directa con Segal y representantes de la comunidad judía.

PUEDES VER: Así fue el preciso momento en que hombre logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

lr.pe

Los cargos presentados contra autor de atentado 

La Policía de Australia presentó 59 cargos contra Naveed Akram (24), quien junto a su padre Sajid Akram (50) habría desatado un tiroteo masivo en la playa Bondi Beach. Entre los 59 cargos presentados contra Naveed Akram se incluyen 15 por asesinato y uno por terrorismo, así como por colocar un explosivo en o cerca de un edificio.

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas, con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad", indicó el departamento policial del estado de Nueva Gales del Sur.

Además, la comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas.

