Un impactante video muestra el preciso momento en que un hombre logra desarmar a uno de los atacantes del atentado terrorista en Australia. Sin titubeos, el sujeto se lanzó para quitar el arma que tenía el tirador.

El atentado ocurrió durante el evento judío 'Chanukah by the Sea', que se celebró en la playa Bondi, en Sídney, donde al menos 12 personas murieron y 29 resultaron heridas. Las autoridades calificaron el hecho como un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía.

¿Cómo hombre desarmó a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia?

En el video se aprecia cómo un hombre aparece desde detrás de un auto, corre entre los vehículos y sorprende por la espalda a uno de los tiradores, quien seguía disparando. El atacante no logra reaccionar: el civil toma al agresor por el cuello y ambos caen al suelo en un forcejeo que dura varios segundos, hasta que consigue quitar el arma.

Aunque el agresor intenta huir, el civil apunta al tirador sin disparar. Otro hombre se acerca para apoyarlo, pero el atacante corre hacia un puente donde lo espera el segundo tirador.

Pese a tener el arma, el civil no recurre a la violencia y espera la llegada de las autoridades. Posteriormente, corre tras el atacante y lanza un objeto, sin alcanzarlo. La escena se desarrolló en un estacionamiento cercano a Bondi Beach.

¿Qué se sabe del tiroteo masivo en Australia?

La acción del viandante que desarmó al atacante fue calificada como heroica por las autoridades de Australia. "Ese hombre es un verdadero héroe y no tengo ninguna duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía", declaró el primer ministro del estado, Chris Minns.

Según las autoridades australianas, dos hombres armados abrieron fuego durante la celebración de Janucá en la playa Bondi, en Sídney, donde murieron al menos 12 personas y casi 30 resultaron heridas. Uno de los tiradores fue abatido por la policía y el otro permanece en estado crítico. Además, se investiga la posible participación de un tercer sospechoso.