Tiroteo masivo en Australia es calificado como "ataque terrorista" tras dejar al menos 12 muertos y 29 heridos

Más de 1.000 personas se habían reunido en Bondi Beach para celebrar la festividad de Janucá en Australia. | Composición LR | AFP

Durante el inicio de la celebración de la festividad judía de Janucá en la playa Bondi (Sídney), se reportó un tiroteo masivo, calificado por la Policía de Australia como un "ataque terrorista". El lamentable hecho dejó al menos 12 muertos y 29 heridos.

Las autoridades informaron que hay dos sospechosos: uno murió y otro permanece en estado crítico. Sin embargo, se investiga la posible participación de un tercer involucrado. Como parte de las diligencias, se desplegó una unidad de rescate y desactivación de explosivos.

Tiroteo masivo deja al menos 12 muertos en Australia

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, informó este domingo 14 de diciembre que al menos 12 personas murieron en el tiroteo masivo ocurrido en la playa Bondi. También indicó que el ataque estaba dirigido contra la comunidad judía de Australia.

El atentado ocurrió casi exactamente 11 años después de la toma en el Lindt Café de Sídney, donde un hombre armado mantuvo cautivas a 18 personas durante 16 horas. El episodio terminó con la muerte de dos víctimas y del atacante.

A través de un comunicado publicado en X (antes Twitter), la Policía informó que se encontraron "objetos sospechosos", que ahora son examinados por agentes especializados. Además, se halló un artefacto explosivo improvisado en un vehículo vinculado con el tirador fallecido. La zona permanece acordonada y se pidió a la población mantenerse alejada hasta nuevo aviso.

¿Qué dijeron las autoridades tras el tiroteo masivo en Australia?

Más de 1.000 personas se habían reunido en Bondi Beach para celebrar la festividad de Janucá. Sin embargo, a las 9:36 p. m. (hora local) se declaró un incidente terrorista.

Tras la tragedia, los líderes internacionales expresaron condolencias. Uno de ellos fue el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien condenó el tiroteo masivo en Australia. "Nuestros hermanos y hermanas en Sídney han sido atacados por viles terroristas en un acto cruento contra los judíos que acudieron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach", afirmó.

Herzog también recomendó al gobierno de Australia tomar medidas y enfrentar "la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana". Autoridades de países como Alemania, Italia, Austria, Suecia, Noruega, Finlandia, Ucrania, Moldavia, Serbia, Estonia y Lituania también expresaron mensajes de solidaridad.