Un ataque terrorista estremeció Bondi Beach, en Sídney, Australia durante la festividad judía de Hanukkah. La policía confirmó que al menos 16 personas murieron y más de 40 resultaron heridas. Los agresores fueron un padre de 50 años y su hijo de 24, ambos de origen pakistaní.

Los atacantes dispararon al azar contra cientos de asistentes en la playa principal, utilizando armas largas que habían sido registradas a nombre del padre. La acción provocó escenas de pánico mientras la multitud intentaba refugiarse. Autoridades locales calificaron el hecho como un ataque terrorista.

Sajid Akram y Naveed Akram, las identidades de la masacre en Australia

Los responsables fueron identificados como Sajid Akram y su hijo Naveed Akram. Sajid, de 50 años, falleció tras ser abatido por la policía, mientras que Naveed se encuentra internado luego de resultar herido durante el tiroteo. El padre tenía licencia para seis armas de fuego, que fueron secuestradas por la policía y serían las que se utilizaron en el atentado.

Naveed Akram nació el 12 de agosto de 2001. Fue la cadena ABC que, a través de su sector de noticias, anticipó el nombre e imagen dej joven de 24 años. Según la cadena estadounidense, la identidad fue revelada por un policía local. “No hay nada en su perfil de redes sociales que indiquen sus creencias religiosas”, anticiparon fuentes policiales de Sídney, quienes confirmaron que el sospechoso inició sus estudios terciarios en la Universidad Hamdard, en Islamabad, Pakistán, y los continuó en la Universidad Central de Queensland, en Sídney.

También, según publicó la cadena estadounidense, Akram estudió en el Instituto Al Murad, donde fue descrito como un “estudiante modelo”. “Este no es momento de represalias, es momento de permitir que la policía cumpla con su deber”, declaró el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en conferencia de prensa. Las palabras del responsable fueron en respuesta a las especulaciones en redes sociales sobre la identidad de uno de los tiradores. Lanyon aclaró: “La persona sospechada no tiene antecedentes policiales, y tampoco es alguien a quien estuviéramos investigando”.

¿Qué se sabe sobre la motivación y el trasfondo de los atacantes?

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que los hombres actuaron de manera independiente, pero con “claramente motivados por una ideología extremista”. La policía antiterrorista informó que Naveed tenía vínculos con una célula del Estado Islámico en Sídney y que en el vehículo de los atacantes se hallaron dos banderas del grupo.

Los oficiales registraron propiedades vinculadas a los hombres a 30 minutos de Bondi Beach. Según la cadena ABC, la residencia familiar fue allanada, sin hallazgos vinculados a creencias religiosas o antisemitas, solo objetos personales como la tarjeta de conducir de Naveed. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, señaló que lo que debía ser “una noche de paz y alegría” fue alterado por un “ataque horrible y perverso”.

¿Cuáles fueron las víctimas y el alcance del ataque?

Entre los fallecidos se encuentran niños, ancianos y ciudadanos extranjeros. Matilda, de 10 años, fue la víctima más joven. Los rabinos Eli Schlanger y Yaakov Levitan también murieron, junto a Alexander Kleytman, un superviviente del Holocausto que intentó proteger a su esposa. Larisa Kleytman declaró: “No tengo marido. No sé dónde está su cuerpo. Nadie me da ninguna respuesta”.

El ataque involucró al menos 80 disparos frente a más de mil personas reunidas en la playa. Dos agentes resultaron heridos, y un transeúnte, Ahmed al Ahmed, intervino para neutralizar a uno de los atacantes, sufriendo heridas de bala. El primer ministro Chris Minns declaró: “No me cabe duda de que hay muchas, muchas personas que están vivas esta noche gracias a su valentía”.