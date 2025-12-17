HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Policía de Australia inculpa por terrorismo y homicidio a presunto autor del tiroteo masivo contra la comunidad judía

Según la Policía Federal de Australia, los autores se habrían inspirado en el Estado Islámico para cometer el tiroteo masivo en Bondi Beach.

Australia imputa por terrorismo y homicidio a Naveed Akram tras tiroteo masivo en Bondi Beach.
Australia imputa por terrorismo y homicidio a Naveed Akram tras tiroteo masivo en Bondi Beach. | Captura de pantalla

La Policía de Australia presentó este miércoles 17 de diciembre 59 cargos contra Naveed Akram (24), quien junto a su padre Sajid Akram (50) habría desatado un tiroteo masivo en Bondi Beach, donde más de 1.000 personas celebraban el inicio de la festividad judía de Janucá.

Sin embargo, el evento, llamado 'Chanukah by the Sea', terminó con al menos 16 muertos y más de 40 heridos. Entre las víctimas figura Sajid, quien fue abatido por agentes durante el atentado, calificado por las autoridades como un acto "antisemita" y un "ataque terrorista".

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

lr.pe

Policía de Australia inculpa a Naveed Akram por terrorismo y homicidio

Entre los 59 cargos presentados contra Naveed Akram se incluyen 15 por asesinato y uno por terrorismo, así como por colocar un explosivo en o cerca de un edificio.

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas, con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad", indicó el departamento policial del estado de Nueva Gales del Sur.

Además, la comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas.

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

Autores del tiroteo masivo se habrían inspirado en el Estado Islámico

Barrett también dijo que Naveed y Sajid Akram se habrían inspirado en el Estado Islámico para cometer el tiroteo masivo en Bondi Beach. "Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe", reafirmó en un discurso televisado el primer ministro Anthony Albanese, quien calificó el atentado como un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo.

Según las autoridades, los principales sospechosos del atentado habrían viajado en noviembre al sur de Filipinas, donde operan células islamistas. Tras conocerse este desplazamiento, la policía filipina anunció una investigación para determinar el motivo de la estancia de los dos acusados, que salieron recién el 28 de noviembre con rumbo a Australia.

El tiroteo masivo ocurrió casi exactamente 11 años después de la toma del Lindt Café de Sídney, donde un hombre armado mantuvo cautivas a 18 personas durante 16 horas. El episodio terminó con la muerte de dos víctimas y del atacante.

Policía de Australia afirma que autores de tiroteo contra comunidad judía “se inspiraron” en el Estado Islámico

Papa León XIV exige poner fin a la "violencia antisemita" tras tiroteo masivo que dejó al menos 16 muertos en Australia

Papa León XIV exige poner fin a la "violencia antisemita" tras tiroteo masivo que dejó al menos 16 muertos en Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 42 heridos en playa de Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 42 heridos en playa de Australia

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

