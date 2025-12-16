Policía de Australia afirma que autores de tiroteo contra comunidad judía “se inspiraron” en el Estado Islámico

Las autoridades australianas investigan el ataque catalogado como un acto de terrorismo y antisemitismo. | AFP | Saeed Khan

Las autoridades australianas investigan el ataque catalogado como un acto de terrorismo y antisemitismo. | AFP | Saeed Khan

El pasado domingo, una tragedia conmocionó al mundo, especialmente a la comunidad judía. Un padre y su hijo, de 50 y 24 años, respectivamente, incurrieron en una celebración por Jánuca en Bondi Beach, Sídney, Australia, y dispararon con armas de cañón largo, que terminaron con la vida de 15 personas y dejaron heridas a más de 40.

Según la Policía australiana, los tiradores habrían sido motivados por el Estado Islámico, lugar que visitaron antes de la tragedia.

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Así fue el preciso momento en que hombre logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

Ataque antisemita habría sido motivado por el Estado Islámico

En un ataque catalogado por el propio Gobierno australiano como un "acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo", la Policía local, en el avance de su investigación, revelaron que Sajid Akram (padre), quien murió abatido durante el enfrentamiento con los agentes, y Naveed Akram (hijo) viajaron el 1 de noviembre a Filipinas, zona con actividad yihadista.

"Los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico, presuntamente cometido por un padre y un hijo", dijo Krissy Barrett, comisionada de la Policía Federal de Australia. Mientras tanto, Mal Lanyon, comisario de policía de Nueva Gales del Sur, indicó que hallaron un automóvil registrado a nombre de Akram cerca al lugar de los hechos, donde habían explosivos artesanales y "dos banderas de ISIS".

Asimismo, el primer ministro del país de Oceanía, Anthony Albanese, respaldó este argumento y enfatizó, ante el medio ABC, que el ataque "estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico". Por lo pronto, las autoridades aún siguen reconstruyendo los hechos y la investigación se mantiene activa.

"Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron están siendo investigados en este momento", agregó Lanyon.