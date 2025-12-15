Después del tiroteo masivo que terminó con la vida de al menos 16 personas durante el inicio de la festividad judía de Janucá en Sídney, el papa León XIV exigió poner fin a la "violencia antisemita" y al "odio". El atentado, calificado por la policía australiana como un "ataque terrorista", ocurrió en Bondi Beach, considerada una de las playas más populares de Australia.

Padre e hijo, según las autoridades, abrieron fuego contra cerca de 1.000 personas que habían asistido al evento 'Chanukah by the Sea' para la celebración. Sin embargo, se confirmó que el progenitor, de 50 años, murió, mientras que el joven de 24 años permanece en estado crítico en el hospital.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Papa León XIV pide el fin de la "violencia antisemita" tras tiroteo masivo en Australia

Desde Roma, el papa León XIV pidió rezar por las personas que "sufren a causa de la guerra y la violencia". También encomendó a las víctimas del ataque terrorista perpetrado contra la comunidad judía en Bondi Beach, donde al menos 42 personas resultaron heridas.

"Ya basta de estas formas de violencia antisemita. Debemos extirpar el odio de nuestros corazones", expresó el sumo pontífice en un discurso en el Vaticano.

PUEDES VER: Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 42 heridos en playa de Australia

Tiroteo masivo en Australia

Durante un discurso televisado, el primer ministro Anthony Albanese calificó el atentado como un acto de "maldad, antisemitismo y terrorismo". "Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe", afirmó.

El tiroteo masivo ocurrió casi exactamente 11 años después de la toma del Lindt Café de Sídney, donde un hombre armado mantuvo cautivas a 18 personas durante 16 horas. El episodio terminó con la muerte de dos víctimas y del atacante.

Tras la tragedia en Bondi Beach, las autoridades de Australia prometieron endurecer las leyes sobre la tenencia de armas. Asimismo, la Fiscalía Antiterrorista de Francia anunció este lunes 15 de diciembre que iniciará una investigación sobre el ataque contra judíos en Sídney por "asesinato en relación con actos terroristas" e "intento de asesinato en relación con actos terroristas". Entre las víctimas se encontraba un ingeniero francés de 27 años identificado como Dan Elkayam.