José Antonio Kast afirmó que Chile apoyará a EE. UU. si llega a intervenir militarmente en Venezuela

El recién presidente electo de Chile dejó claro que respaldará cualquier decisión "que termine con una dictadura", en referencia al régimen de Nicolás Maduro.

José Antonio Kast se mostró en contra del régimen de Nicolás Maduro y apoyó las acciones de EE. UU. en el Caribe.
José Antonio Kast se mostró en contra del régimen de Nicolás Maduro y apoyó las acciones de EE. UU. en el Caribe. | AFP | Juan Barreto

José Antonio Kast, ganador de las elecciones presidenciales en Chile este 2025, anunció este martes, al ser consultado sobre su postura ante una eventual incursión armada de Estados Unidos en Venezuela, que su Gobierno respaldará esta decisión por el bien de América Latina. "Va a contar con nuestro apoyo", enfatizó.

Estados Unidos y Venezuela se mantienen en constante tensión desde que el Gobierno de Donald Trump desplegó en agosto de 2025 una flota de embarcaciones y aeronaves militares para llevar a cabo un plan antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico.

Kast anunció apoyo a EE. UU. ante eventual incursión en Venezuela

El líder del Partido Republicano chileno enfatizó que apoyará "cualquier situación que termine con una dictadura", en referencia a las constantes amenazas de la Casa Blanca para derrocar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, puesto que ha perpetrado desde 2013, cuando sucedió a Hugo Chávez.

"Si alguien lo va a hacer —la intervención—, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco", dijo Kast, quien lleva a cabo su primer viaje al extranjero como presidente electo a Argentina, donde se reunió con Javier Milei.

Asimismo, el abogado de la ultraderecha, cuya elección fue celebrada por diversos líderes a nivel mundial, indicó que este apoyo no sería de carácter militar. "Claramente, no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño", explicó.

