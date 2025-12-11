El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, según confirmó la agencia de noticias rusa TASS. Durante la llamada, ambos mandatarios abordaron asuntos vinculados con la colaboración económica y energética, así como la implementación de proyectos bilaterales en diversas áreas.

El Kremlin señaló que la comunicación tuvo lugar en un contexto de creciente presión internacional sobre Venezuela. Estados Unidos exige la salida de Maduro del poder y ha incrementado su presencia militar en la región, con el arribo de destructores y buques de desembarco anfibio, así como del portaaviones USS Gerald Ford y su grupo de ataque al sur del Caribe.

TE RECOMENDAMOS FAVORES EN EL IRTP, AFERRADOS EN EL PODER Y ESCÁNDALO EN CHICLAYO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Rusia y Venezuela ratifican su cooperación estratégica y proyectos bilaterales

Según el comunicado del Kremlin, “los jefes de Estado intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las amistosas relaciones ruso-venezolanas, en línea con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025”. El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación se firmó en mayo de este año en Moscú y contempla colaboración en los ámbitos comercial, económico, energético, financiero, cultural y humanitario.

El texto oficial añadió que ambas partes confirmaron su compromiso con la implementación consistente de proyectos conjuntos. La comunicación incluyó la revisión de planes bilaterales que abarcan distintas áreas de cooperación y la continuidad de las iniciativas económicas y energéticas que Rusia y Venezuela han desarrollado desde la firma del acuerdo. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido comentarios sobre la conversación.

El Kremlin destaca respaldo a Maduro en medio de tensiones y despliegue militar de EE. UU.

El Kremlin subrayó que Putin transmitió “solidaridad con el pueblo venezolano” y respaldó las políticas del Gobierno de Maduro dirigidas a proteger “los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa”. Esta llamada constituye el primer contacto directo entre ambos mandatarios desde que se intensificaron las tensiones con Estados Unidos.

La conversación se produjo mientras el portaaviones más grande y avanzado de la flota estadounidense, el USS Gerald Ford, llegó al sur del Caribe acompañado de su grupo de ataque, reforzando el despliegue militar que Washington mantiene desde mediados de agosto. El diálogo coincidió además con la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana, quien reapareció públicamente en Oslo después de más de un año fuera de la vista pública.