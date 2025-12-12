Vladimir Padrino López dijo que Estados Unidos “buscar una guerra” en Latinoamérica y el Caribe. | El Nacional

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de impulsar una estrategia bélica en América Latina y el Caribe. La advertencia fue emitida en un contexto de creciente tensión, tras el reciente despliegue militar de fuerzas aeronavales estadounidenses en el mar Caribe. Esta operación ha sido interpretada por Nicolás Maduro como una amenaza directa que busca facilitar un cambio de régimen en Venezuela.

"El pueblo de los Estados Unidos debe entender que su Gobierno es un instrumento para la guerra. (…) Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe", señaló López durante la ceremonia por el 47 aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

"Pretende devolver a ciudadanos en sacos y bolsas", señala funcionario

En medio del clima de tensión con Estados Unidos, López cuestionó que la Casa Blanca busca repetir escenarios trágicos del pasado, en los que ciudadanos jóvenes terminaron regresando a su país “en sacos, bolsas negras y dentro de urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana".

A pesar de este escenario, el jefe militar recalcó que Venezuela mantiene una postura firme a favor de la paz. Sin embargo, aclaró que el país no renuncia a su soberanía y se mantiene en pie de lucha frente a lo que definió como una “acción nefasta” del “imperialismo norteamericano”.

"El pueblo de los Estados Unidos debe escuchar el clamor de paz, de sindéresis, la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo, de la política y no a través de la guerra", expresó López durante su intervención.

Trump escala su ofensiva antidrogas en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su política contra el narcotráfico en el Caribe, apuntando sus acciones directamente hacia Venezuela. Esta nueva fase de su estrategia incluye operaciones terrestres, justificadas como parte de un esfuerzo para desmantelar redes criminales dedicadas al envío de drogas hacia territorio estadounidense.

Desde la Casa Blanca, el mandatario republicano explicó que esta escalada se debería al éxito de la operación naval desplegada en la región, la cual lleva al menos 23 supuestas "narcoembarcaciones" destruidas y un aproximado de 87 muertos.

"No se trata solo de ataques a tierra en Venezuela. Se trata de ataque contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo", dijo Trump desde la oficina presidencial y alegó que esta etapa de su estrategia antidrogas garantizaría un duro golpe al narcotráfico. "Ahora estamos empezando por tierra, lo cual es mucho más fácil. Eso va a comenzar a suceder", agregó.

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de las costa venezolanas

Durante la tarde del último viernes, cuatro aviones militares de Estados Unidos fueron detectados sobrevolando cerca del espacio aéreo venezolano, en zonas próximas a la costa. De ese grupo, dos aeronaves se aproximaron de forma particular a la isla La Orchila, conocida por ser un lugar estratégico de resguardo y protección para el presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con la plataforma internacional de monitoreo aéreo Flightradar24, en el operativo participaron dos cazabombarderos F/A-18F Super Hornet, registrados con el indicativo #RHINO, junto con dos aviones de guerra electrónica EA-18G Growler, identificados como #GRZZLY1 y #GRZZLY2.

Por otra parte, a incios de esta semana, otras dos aeronaves fueron vistas sobrevolando el Golfo de Venezuela, al norte del estado Zulia, durante 40 minutos. Estas se acercaron hasta 160 kilómetros de Maracaibo y realizaron diversas maniobras antes de retirarse del área.