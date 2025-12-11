HOYSuscripcion LR Focus

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

La medida se produce tras la incautación de un barco petrolero cerca de las costas de Venezuela anunciado por Donald Trump el día de ayer.

Estados Unidos anuncia sanción a 3 sobrinos de Maduro.
Estados Unidos anuncia sanción a 3 sobrinos de Maduro. | Composición LR

Estados Unidos aplicará nuevas sanciones a tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según informó Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro, mientras Washington aumenta la presión sobre Caracas. "Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos", señaló el funcionario. Las personas sancionadas responden a los nombres de Franqui Flores, Carlos Malpica y Efraín Campo.

Esta acción ocurre poco después de que las autoridades estadounidenses confiscaran un barco petrolero cerca de las costas de Venezuela, en lo que representa una nueva escalada de tensión en la ya complicada relación entre ambos países. Se trató de un operativo que el propio presidente Donald Trump describió como la mayor confiscación de este tipo realizada por su país.

Castigo también se aplicará contra empresas y buques venezolanos

Las sanciones también alcanzan al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, a buques de seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, así como a seis petroleros vinculados a ellas. Cuatro de estos, incluyendo el H. Constance, construido en 2002, y el Lattafa, construido en 2003, tienen bandera panameña, mientras que los otros dos tienen bandera de las Islas Cook y Hong Kong.

El propósito de estas medidas es bloquearles el acceso a bienes o recursos financieros que puedan tener dentro de Estados Unidos. Además, se pretende impedir que ciudadanos o empresas estadounidenses establezcan relaciones comerciales con ellos. En caso de que bancos u otras entidades financieras incumplan esta prohibición, podrían enfrentar sanciones adicionales o acciones legales.

Por otra parte, Bessent afirmó que "Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela" están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan a la población. "Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes", agregó.

Tenían antecedentes por narcotráfico

No es la primera vez en que la familia de Maduro se ve involucrada en tensiones políticas con Estados Unidos. En octubre de 2022, Venezuela puso en libertad a siete ciudadanos estadounidenses detenidos, a cambio de la excarcelación de Carlos Flores y Efraín Campo por parte de Estados Unidos, quienes habían estado presos durante años por cargos relacionados con el narcotráfico.

Ambos fueron capturados en Haití durante una operación encubierta llevada a cabo por la DEA en 2015, y un año después fueron condenados en una corte de Nueva York. Aunque Flores había sido sancionado en julio de 2017, su nombre fue retirado de la lista del Departamento del Tesoro en 2022, durante el mandato de Joe Biden, como parte de un intento por impulsar negociaciones orientadas a unas elecciones democráticas en Venezuela.

Tensiones entre EE.UU. y Venezuela

Las más recientes medidas tomadas por Estados Unidos contra Venezuela se suman a una serie de operaciones mortales que el país ha ejecutado desde principios de septiembre contra presuntas embarcaciones usadas para el narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental. Estas acciones han dejado hasta ahora, al menos, 87 personas fallecidas.

El presidente Trump ha defendido estos ataques, calificándolos como una respuesta necesaria para frenar el ingreso de drogas al territorio estadounidense. Además, ha asegurado que Estados Unidos se encuentra en medio de un "conflicto armado" con los cárteles del narcotráfico.

