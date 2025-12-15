Piloto de JetBlue evitó un choque con un avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela. | AFP

De la pequeña nación caribeña de Curazao partió el vuelo 1112 de JetBlue, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el piloto debió detener el ascenso para evitar un choque con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

"Casi tuvimos una colisión en el aire", dijo el piloto de JetBlue, según se escucha en la grabación de la conversación que mantuvo con el control de tráfico aéreo. "Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo… No tienen el transpondedor encendido. Es escandaloso", agregó.

Piloto de JetBlue evita choque con avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

El piloto responsabilizó a un avión militar de Estados Unidos por cruzarse en la trayectoria del vuelo de JetBlue cuando la aeronave se encontraba cerca de Venezuela. El incidente se produjo en un contexto marcado por las campañas antidrogas que impulsa la administración de Donald Trump en el Caribe para aumentar la presión diplomática y estratégica sobre el régimen de Nicolás Maduro.

"Acabamos de tener tráfico que pasó directamente frente a nosotros a menos de ocho kilómetros de distancia, quizá a tres o cinco kilómetros. Era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se encontraba a nuestra altitud", afirmó el piloto. Posteriormente, indicó que la aeronave estadounidense se dirigió hacia el espacio aéreo venezolano.

En noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió a las aeronaves que actúen con precaución al operar en el espacio aéreo venezolano, ante el deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela. No obstante, según Flightradar24, el viernes 12 de diciembre al menos cinco aviones de caza estadounidenses habrían volado cerca de las costas venezolanas. Al tener los transpondedores apagados, se desconoce si ingresaron al espacio aéreo de Venezuela.

Pronunciamiento de JetBlue sobre el incidente cerca de Venezuela

El vocero de JetBlue, Derek Dombrowski, anunció este domingo 14 de diciembre que la aerolínea ya informó a las autoridades federales sobre el incidente ocurrido cerca de Venezuela.

"Participaremos en cualquier investigación. Nuestros miembros de la tripulación están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo y agradecemos que hayan informado de inmediato este hecho a nuestro equipo de liderazgo", expresó.

Hasta el momento, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha emitido comentarios sobre la situación.