Mundo

Kast llama "narcodictador" a Maduro y responde a su advertencia sobre migrantes venezolanos: "Me tienen sin cuidado"

El presidente electo de Chile insistió, poco antes de viajar a Argentina para reunirse con Milei, en que no desviará su agenda por las advertencias de Maduro.

La polémica se encendió después de que Maduro le advirtiera públicamente a Kast: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano".
La polémica se encendió después de que Maduro le advirtiera públicamente a Kast: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano". | Composición LR

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, respondió a la advertencia lanzada por Nicolás Maduro tras el balotaje chileno y aseguró que sus declaraciones "me tienen sin cuidado". "Es un dictador, narcodictador (...) hoy está pasando momentos difíciles por la acción que está ejerciendo Estados Unidos". De acuerdo a CNN, la reacción del líder del Partido Republicano se produjo luego de que Caracas cuestionara su discurso sobre migración irregular y el trato hacia venezolanos en su país.

A raíz de ello es que la polémica se encendió y Maduro le advirtió, en su programa Con Maduro+ transmitido por la estatal VTV: "Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente". Kast insistió, poco antes de viajar a Argentina para reunirse con Milei, en que no desviará su agenda por ese intercambio con el chavista.

PUEDES VER: Nicolás Maduro lanza fuerte advertencia a José Antonio Kast: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

Postura de Kast sobre migración irregular

En materia migratoria, Kast ha sostenido una línea de endurecimiento contra la irregularidad y advirtió que quienes estén sin papeles deberán salir del país o regularizar su situación por vías formales antes de que él asuma. Medios chilenos reportaron que su postura incluye plazos explícitos y un enfoque de expulsión para quienes no se acojan a mecanismos legales.

En campaña, el republicano elevó el tono con un mensaje dirigido a los migrantes sin documentación, al señalar que contaban con un período acotado para “salir voluntariamente” o enfrentar expulsiones, según informó El País al describir su advertencia a extranjeros irregulares en Chile.

Ese marco político se conecta con su diagnóstico de seguridad y control fronterizo: Kast planteó que el país necesita reforzar el orden público y reducir los flujos irregulares, en un contexto regional marcado por el éxodo venezolano. Su equipo ha enmarcado esta política como una exigencia de “ingresar por las vías legales” para permanecer en Chile.

PUEDES VER: José Antonio Kast: ¿cuál es el perfil y las propuestas del presidente electo tras ganar las elecciones en Chile de 2025?

Kast se reúne con Milei en su primer viaje internacional como presidente

Kast viajó a Buenos Aires para reunirse este martes con el presidente argentino Javier Milei, en lo que se ha presentado como su primer viaje internacional tras el triunfo electoral. La visita fue confirmada por reportes de agencia y por la prensa chilena, que la enmarca como una señal temprana de política exterior del mandatario electo.

Según la información difundida, el encuentro busca abrir una coordinación bilateral en asuntos como seguridad, migración y economía, temas que ambos espacios políticos han convertido en prioridades. La Tercera detalló que el saludo público de Milei fue seguido por contactos entre equipos, y que el viaje quedó agendado como parte de esa coordinación.

Milei celebró la victoria de Kast con un mensaje en redes: “La libertad avanza” y expresó su “enorme alegría” por el triunfo de “mi amigo José Antonio Kast”, presentándolo como un avance regional contra “el socialismo del siglo XXI”. La lectura política del encuentro como un gesto de afinidad ideológica también fue destacada por El País en su recuento de reacciones internacionales.

PUEDES VER: ¿Qué propone José Antonio Kast? Conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha tras ganar las elecciones en Chile

Trump felicita a Kast: "Es una persona excelente"

Desde Washington, Donald Trump dijo que esperaba saludar pronto a Kast y lo elogió ante la prensa: “He oído que es una persona excelente”, en declaraciones recogidas por EFE. El mandatario estadounidense añadió que se enteró de que el candidato al que apoyaba terminó ganando con holgura.

En paralelo, el Departamento de Estado formalizó el saludo institucional: “Estados Unidos felicita al presidente electo José Antonio Kast”, según el comunicado oficial difundido por la diplomacia estadounidense.

Además, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habló con Kast para felicitarlo y ofreció cooperación en “prioridades compartidas” como seguridad regional y crecimiento económico, de acuerdo con un comunicado del propio Departamento de Estado.

