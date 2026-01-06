HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

La modelo Valeria Piazza se mostró indignada tras conocer la entrevista de Fernando Carrillo en Telemundo.

Valeria Piazza criticó a Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro.
Valeria Piazza criticó a Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro. | Foto composición LR / América - Google

La conductora de América Televisión, Valeria Piazza, no se quedó callada ante los comentarios de Fernando Carrillo, quien ha defendido públicamente a Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y la presidenta interina Delcy Rodríguez. La también exreina de belleza expresó su sorpresa y molestia tras la conversación del actor con Telemundo, en la que mantuvo un tono desafiante con los entrevistadores.

Me quedé helada, fría con esta entrevista, no es la única que hizo, también se peleó con los panelistas del programa de la noche de Telemundo y no para, no quiere escuchar, él está cerrado”, precisó Valeria Piazza y dejó en claro su desacuerdo con la postura del actor.

Fernando Carrillo, famoso actor de telenovelas, reveló que mantuvo una relación de tres años con la actual presidenta de Venezuela: 'Ha sido el gran amor de mi vida'

¿Por qué Valeria Piazza criticó a Fernando Carrillo?

La presentadora explicó que el actor no tiene la autoridad para opinar sobre Venezuela, ya que reside hace varios años en Estados Unidos y no conoce de cerca la situación del país. Piazza hizo un llamado a ponerse en los zapatos de quienes viven día a día la crisis.

Es muy fácil opinar desde la comodidad de tu casa, hacer estas entrevistas porque él hace mucho tiempo que no vive en Venezuela, entonces tampoco conoce la realidad de su país de cerca como para salir a pelear y defender de esa manera a Maduro”, afirmó la figura de América TV.

¿Qué dijo Fernando Carrillo sobre Nicolás Maduro?

Durante la entrevista con Telemundo, Carrillo cuestionó a Estados Unidos por sus acusaciones contra Maduro relacionadas con narcotráfico. El actor manifestó que considera injusta la situación y defendió al presidente y su esposa, describiéndolos como “una pareja hermosísima” que ha sido castigada desde el primer golpe de Estado en 2021.

Ante las críticas de Karina, panelista que cuestionó su credibilidad, Carrillo respondió: “No seas maleducada mi amor, Venezuela se va levantar, me están tapando la voz, se va levantar con la presidenta Delcy Rodríguez”, recalcó.

Fernando Carrillo revela que tuvo una relación con Delcy Rodríguez

El actor sorprendió al revelar que mantuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, que duró tres años. Carrillo describió a Rodríguez como una mujer brillante, decisiva e influyente en su vida afectiva, destacando que su vínculo terminó en buenos términos.

“Así es, tres años, la mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida (…) Uno está con grandes mujeres en la vida: inteligentes y triunfadoras”, afirmó el actor, resaltando la importancia de esta etapa en su vida personal.

