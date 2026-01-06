Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

El abogado y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, alertó de que dos peruanos se encuentran dentro de la lista de 806 personas detenidas y encarceladas durante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según detalló Himiob, las detenciones arbitrarias fueron contra Marco Antonio Madrid y Ricardo Meléndez Guerrero.

En esa misma línea, el vicepresidente de la organización no gubernamental precisó que las autoridades venezolanas no han permitido que Madrid y Meléndez contraten a un abogado privado para ejercer su derecho a la defensa. En vez de ello, se les asignó a un defensor público; sin embargo, estos letrados pertenecen a la dictadura venezolana.

"Están arbitrariamente detenidos en Venezuela. Han sido registrados por nuestra organización, se les están siguiendo o adelantando investigaciones y procesos penales por supuestos delitos que tienen que ver con pretendidos espionajes, actos de complot, de conspiración contra el gobierno y, en este momento, al igual que ocurre con otros presos por motivos políticos, no pueden asignar a un abogado de su confianza", advirtió durante una entrevista para RPP.

En tanto, Himiob resaltó que otros 87 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad también se encuentran privados de su libertad por razones meramente políticas.

"Están sujetos a las mismas limitaciones y situaciones a las que están sujetos todos los presos políticos de Venezuela. En términos generales, en nuestra experiencia, cuando se encarcela a ciudadanos extranjeros o a venezolanos con otras nacionalidades, esto se hace con la finalidad de utilizar a estas personas como una suerte de ficha de negociación con gobiernos extranjeros para lograr provechos políticos o alguna ventaja política que con otros gobiernos no se lograría", acotó.