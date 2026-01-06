HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Política

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

El abogado y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió sobre la situación de dos peruanos durante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a quienes no se les permite contratar un abogado privado.

806 personas fueron detenidas durante el régimen de Nicolás Maduro, detalló Foro Penal.
806 personas fueron detenidas durante el régimen de Nicolás Maduro, detalló Foro Penal.

El abogado y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, alertó de que dos peruanos se encuentran dentro de la lista de 806 personas detenidas y encarceladas durante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según detalló Himiob, las detenciones arbitrarias fueron contra Marco Antonio Madrid y Ricardo Meléndez Guerrero.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa misma línea, el vicepresidente de la organización no gubernamental precisó que las autoridades venezolanas no han permitido que Madrid y Meléndez contraten a un abogado privado para ejercer su derecho a la defensa. En vez de ello, se les asignó a un defensor público; sin embargo, estos letrados pertenecen a la dictadura venezolana.

TE RECOMENDAMOS

CAYÓ EL DICTADOR Y ELECCIONES PERUANAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

lr.pe

"Están arbitrariamente detenidos en Venezuela. Han sido registrados por nuestra organización, se les están siguiendo o adelantando investigaciones y procesos penales por supuestos delitos que tienen que ver con pretendidos espionajes, actos de complot, de conspiración contra el gobierno y, en este momento, al igual que ocurre con otros presos por motivos políticos, no pueden asignar a un abogado de su confianza", advirtió durante una entrevista para RPP.

En tanto, Himiob resaltó que otros 87 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad también se encuentran privados de su libertad por razones meramente políticas.

PUEDES VER: Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

"Están sujetos a las mismas limitaciones y situaciones a las que están sujetos todos los presos políticos de Venezuela. En términos generales, en nuestra experiencia, cuando se encarcela a ciudadanos extranjeros o a venezolanos con otras nacionalidades, esto se hace con la finalidad de utilizar a estas personas como una suerte de ficha de negociación con gobiernos extranjeros para lograr provechos políticos o alguna ventaja política que con otros gobiernos no se lograría", acotó.

Notas relacionadas
Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

LEER MÁS
Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

LEER MÁS
Primer ministro de Groenlandia responde a la nueva amenaza de anexión de Trump y afirma que no cederán: “Ya basta”

Primer ministro de Groenlandia responde a la nueva amenaza de anexión de Trump y afirma que no cederán: “Ya basta”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

LEER MÁS
Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Janet Tello al Congreso: "El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico"

Janet Tello al Congreso: "El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025