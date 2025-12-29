Uruguay se prepara para albergar el edificio más alto de Sudamérica con la construcción del Cipriani Resort Residences & Casino en Punta del Este, una imponente torre que alcanzará los 320 metros de altura, superando incluso las dimensiones de la Torre Eiffel. Este megaproyecto, que representa una inversión de US$500 millones, transformará el horizonte regional al combinar su récord arquitectónico con una propuesta de ultralujo que incluye un hotel de 64 habitaciones, casino, restaurantes exclusivos, salón VIP y un sofisticado club de playa.

La torre residencial ofrecerá departamentos de dos dormitorios, con precios que parten desde los US$ 1,7 millones. Las entregas están programadas para 2027. Las viviendas destacarán por sus ventanales panorámicos, techos de 3,4 metros y sistemas integrados de automatización, que garantizarán asistencia personalizada, estacionamiento con valet y altos estándares de seguridad.

La segunda fase del proyecto incluirá 120 suites y 68 residencias adicionales. Foto: Composición LR

La Costanera de Chile, la estructura más alta de Sudamérica hasta el momento

Durante años, la Gran Torre Costanera fue reconocida como el edificio más alto de Sudamérica, consolidándose como un símbolo del crecimiento urbano y económico de Santiago de Chile. Con una altura de 300 metros y 62 pisos, no solo marcó un hito arquitectónico en el país, sino que también se convirtió en una referencia regional por su diseño imponente y su integración al paisaje urbano de la capital. Su silueta domina el horizonte desde la comuna de Providencia, donde se erige como parte central del complejo Costanera Center.

Este desarrollo urbano reúne un centro comercial de varios niveles, espacios de oficinas y otros edificios complementarios. El diseño de la torre estuvo a cargo del renombrado estudio Pelli Clarke Pelli Architects, en colaboración con equipos locales. Desde su inauguración en 2014, acoge oficinas de alto nivel, distintos servicios y el Sky Costanera, un mirador con vista panorámica de 360 grados que permite observar Santiago desde uno de los puntos más altos del continente.