HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Mundo

Régimen de Maduro secuestró a Nicmer Evans, politólogo venezolano y director de un medio digital

Cambero alertó sobre la falta de información oficial sobre el paradero y estado de salud de Evans, quien padece hipertensión y problemas digestivos. Exigió a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que garanticen su integridad.

Evans difundió un video desde su domicilio en el que informó sobre la presencia de una comisión identificada. Foto: YouTube
Evans difundió un video desde su domicilio en el que informó sobre la presencia de una comisión identificada. Foto: YouTube

La esposa del politólogo venezolano Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, denunció que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron al comunicador en su vivienda, ubicada en Caracas, Venezuela, tras haber sido citado bajo el argumento de una supuesta entrevista. De acuerdo con el testimonio de Martha Cambero, el procedimiento se realizó en presencia de su familia y sin que los funcionarios presentaran una orden judicial que respaldara la intervención.

Cambero dio a conocer los hechos a través de un video difundido en redes sociales, en el que detalló que la detención se produjo de manera sorpresiva y sin explicaciones formales. En su mensaje, cuestionó la legalidad del accionar del Sebin y alertó sobre la falta de información oficial respecto al paradero y la situación jurídica de Evans tras su traslado por parte de los agentes de seguridad del Estado.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Asimismo, la esposa del politólogo responsabilizó directamente a Nicolás Maduro y al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, por la integridad física y la vida de Evans, debido a su delicado estado de salud. Recordó que el comunicador padece hipertensión y que fue sometido a una intervención quirúrgica hace un año por problemas en el sistema digestivo y biliar.

PUEDES VER: Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 400 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

lr.pe

"Basta ya de tanta opresión"

“Señores que hoy ostentan el poder en nuestro país, pedimos que basta ya de tanta opresión por simplemente el hecho de pensar distinto, queremos libertad, simplemente queremos eso y que se nos respeten nuestros derechos y sobre todo el derecho a la vida”, señaló la esposa.

Horas antes de su detención, Evans difundió un video desde su domicilio en el que informó sobre la presencia de una comisión identificada como del Sebin y señaló que acudiría de manera voluntaria a una entrevista, tal como quedó registrado en sus redes sociales y fue confirmado por el medio digital Punto de Corte. En ese mensaje, el politólogo indicó que había recibido advertencias previas sobre la citación.

La detención provocó reacciones inmediatas entre periodistas, colegas, familiares y organizaciones de derechos humanos, que expresaron su preocupación por la situación del comunicador. Entre ellas, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) difundió una solicitud urgente para exigir a las autoridades venezolanas que informen sobre los motivos de la detención y el paradero de Evans, en medio de la creciente incertidumbre por su situación.

Evans registra antecedentes de hostigamiento

Evans registra antecedentes de hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado. En julio de 2020, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), bajo acusaciones de instigación al odio, en un caso que generó cuestionamientos por su trasfondo político.

El politólogo recuperó su libertad en agosto de ese mismo año, tras ser incluido en un indulto presidencial que alcanzó a activistas, periodistas y exdiputados de oposición. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos han mantenido seguimiento a su situación y han documentado episodios reiterados de presión y vigilancia contra voces críticas del régimen venezolano.

Notas relacionadas
"Diosdado y Maduro me lo mataron": allegados de Alfredo Díaz denuncian que exgobernador murió por torturas del régimen de Venezuela

"Diosdado y Maduro me lo mataron": allegados de Alfredo Díaz denuncian que exgobernador murió por torturas del régimen de Venezuela

LEER MÁS
Así salió María Corina Machado de Venezuela para viajar a Oslo y recibir el premio Nobel, según el WSJ

Así salió María Corina Machado de Venezuela para viajar a Oslo y recibir el premio Nobel, según el WSJ

LEER MÁS
Venezuela acusa a Estados Unidos de “buscar una guerra” en Latinoamérica y el Caribe tras reciente despliegue aeronaval

Venezuela acusa a Estados Unidos de “buscar una guerra” en Latinoamérica y el Caribe tras reciente despliegue aeronaval

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 400 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 400 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

LEER MÁS
Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia

LEER MÁS
Segunda vuelta en Chile EN VIVO: ¿cómo van las elecciones 2025 y quién gana entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: ¿cómo van las elecciones 2025 y quién gana entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Mundo

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025