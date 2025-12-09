Los planes de EE.UU. sobre Venezuela están bajo supervisión directa del Consejo de Seguridad Nacional, liderado por Stephen Miller, en coordinación con el secretario Marco Rubio, según CNN. | Composición LR

La administración del presidente Donald Trump está elaborando de manera reservada planes estratégicos para el llamado "día después" ante una eventual salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela. La información -en medio de las continuas presiones de Estados Unidos a Venezuela- fue revelada por dos altos funcionarios del gobierno estadounidense y una fuente con conocimiento directo de las discusiones internas, citados por CNN.

De acuerdo con el medio, los documentos se manejan con estricta confidencialidad dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y contienen múltiples escenarios sobre cómo podría actuar Estados Unidos para llenar un posible vacío de poder y evitar el colapso institucional del país sudamericano. Habría opciones incluso si la salida del chavista fuese negociada o si es "obligado a irse después de ataques estadounidenses a objetivos dentro de Venezuela u otra acción directa", dijo una de las fuentes.

Trump aún no decide cómo resolver el "impasse" venezolano

CNN señala que el presidente Trump no ha tomado una decisión definitiva sobre cómo proceder respecto a Venezuela, y que dentro de su administración existen posturas opuestas sobre el uso de la fuerza o pasos más radicales contra el régimen de Maduro. Aunque el mandatario lanzó amenazas públicas, no hay un consenso interno sobre una intervención directa.

Dos altos funcionarios indicaron a la cadena de noticias que, pese a la acumulación de tropas estadounidenses en el Caribe y el aumento de la presión diplomática, actualmente no existe un plan aprobado para una acción militar a gran escala. El medio resalta que la retórica de Trump no siempre se traduce de forma inmediata en decisiones operativas.

"No hay una orientación clara establecida por el presidente hasta este momento", afirmó un funcionario de la administración, una de las fuentes, lo que revela que las opciones se mantienen abiertas y que la Casa Blanca continúa evaluando posibles desenlaces políticos y estratégicos.

Prepararse para todos los escenarios, según fuentes del gobierno de EE. UU.

Una fuente familiarizada con la planificación estratégica indicó a CNN que el Gobierno de Estados Unidos considera una obligación institucional prepararse para cualquier posible desenlace en Venezuela, especialmente dada la fragilidad política y económica del país.

"Es responsabilidad del gobierno estadounidense estar listo para todos los escenarios que puedan presentarse en el mundo", afirmó esta fuente, quien añadió que el trabajo de planificación no implica necesariamente una acción inmediata, sino prevención ante posibles crisis humanitarias y de gobernabilidad.

La misma fuente explicó que los planes están bajo supervisión directa del Consejo de Seguridad Nacional, liderado por Stephen Miller, en coordinación con el secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional, Marco Rubio, quienes han encabezado las conversaciones internas sobre Venezuela en los últimos meses.

Trump no apuesta por una negociación prolongada con Maduro

Según varios funcionarios citados por CNN, el presidente Trump no tiene interés en entablar una negociación larga o compleja con Maduro, debido al historial de incumplimientos por parte del gobierno venezolano en acuerdos anteriores.

El senador Marco Rubio sostuvo recientemente en Fox News que Maduro firmó al menos cinco acuerdos políticos en la última década sin respetar ninguno, lo que generó desconfianza dentro del gobierno estadounidense frente a una posible salida negociada.

"Eso no significa que Trump no intente llegar a un acuerdo, pero no espera una negociación extensa ni concesiones sostenidas del régimen", afirmó una de las fuentes consultadas, quien añadió que el presidente considera que la presión debe mantenerse como instrumento principal.

El escenario si la oposición asume el poder

Estados Unidos reconoce actualmente a Edmundo González como "presidente legítimo" de Venezuela tras los comicios del año pasado y, de acuerdo a medios locales, sostuvo conversaciones informales sobre un posible gobierno liderado por González y María Corina Machado.

Francisco Rodríguez, economista venezolano citado por CNN, explicó que el reconocimiento internacional sería inmediato si una fórmula opositora asume el poder tras una transición clara. "El reconocimiento determinará el levantamiento de sanciones y la liberación de apoyo financiero internacional, lo cual será clave para estabilizar la economía", afirmó.

Washington, además, tendría que definir el tipo de apoyo económico, técnico y de seguridad que ofrecería, especialmente para garantizar gobernabilidad y evitar un colapso institucional en los primeros meses posteriores a la transición.

El "Plan 2026" de Maduro para Venezuela pese a presiones de EE.UU.

En medio de las presiones estadounidenses, Nicolás Maduro anunció el lanzamiento del denominado "Plan 2026", enfocado en la defensa, la organización comunal y el fortalecimiento de la Milicia Nacional Bolivariana, según reportó la agencia EFE.

Durante una reunión transmitida por la televisión estatal venezolana, el líder chavista afirmó que el país ha enfrentado "23 semanas de amenazas" y que el plan apunta a fortalecer la estructura militar del Estado. "El 2026 ya empezó, y todo lo que hagamos hoy es para construir una patria pacífica y próspera", declaró.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que se ejecuta un "plan de reorganización dinámica de la Milicia", a la que calificó como eje fundamental de la defensa nacional. Además, Maduro anunció la expansión del llamado "gobierno comunal" y un refuerzo en las estrategias de comunicación para contrarrestar, lo que calificó como "guerra psicológica y fake news".