Milei presenta sus aviones cazas F16 que compró a Dinamarca y los bautiza como "ángeles protectores" de Argentina

Los aviones llegan tras una operación millonaria que Argentina considera clave para recuperar capacidades militares perdidas.

Milei mostró los F-16 adquiridos a Dinamarca ante autoridades y pilotos. Foto: X/@libertadavanza
Los primeros seis F-16 adquiridos por Argentina llegaron al Área Material Río Cuarto para una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei. Las aeronaves formaron parte de una presentación que incluyó un sobrevuelo a baja altura sobre puntos emblemáticos de Buenos Aires, como la Casa Rosada y el Obelisco, antes de su arribo final a Córdoba. El jefe de Estado resaltó la magnitud de la compra y afirmó: “Después de una ansiosa espera tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16”.

El Gobierno consideró la adquisición de los 24 aviones como “la adquisición militar más importante de los últimos 50 años de historia argentina”. Durante el acto, Milei subrayó que la incorporación de los cazas “va a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea” y calificó a las aeronaves como “ángeles protectores” y “nuevos custodios del espacio aéreo argentino”. El mandatario ingresó a uno de los F-16 tras concluir su discurso, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro saliente de Defensa, Luis Petri.

PUEDES VER: Machado confirma su presencia en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pese a permanecer en clandestinidad

¿Por qué Javier Milei considera la compra de los F-16 como un hito para la defensa argentina?

El presidente explicó que la llegada de los F-16 representa un punto de inflexión para la Fuerza Aérea, debido a que reemplaza a los Mirage, retirados en 2017 luego de cuatro décadas de actividad. La operación implicó un desembolso superior a los US$300 millones y cubrió un lote que, según el Ejecutivo, permite recuperar capacidades perdidas durante años. Milei destacó que “cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo”.

El mandatario vinculó la compra con su visión sobre el estado de las Fuerzas Armadas. Criticó a las administraciones anteriores por una supuesta falta de equipamiento y afirmó que “los gobiernos anteriores nos dejaron indefensos”. Además, mencionó la necesidad de “rectificar décadas de destrato” hacia el ámbito militar y defendió esta adquisición como parte de una agenda destinada a revertir ese escenario.

PUEDES VER: La guerra antidrogas de Donald Trump: dura con Venezuela, flexible con sus aliados

¿Qué rol tuvieron Estados Unidos y Dinamarca en la llegada de los F-16 a Argentina?

La transferencia de las aeronaves fue posible después de que Dinamarca modernizó su flota y adoptó cazas F-35. El ministro de Defensa argentino, Luis Petri, formalizó la operación durante una visita a una base danesa en abril de 2024. El país europeo proporcionó las unidades mientras reemplazaba su escuadrón anterior y abrió la posibilidad de incorporar sistemas de armas norteamericanos incluidos en el paquete.

Estados Unidos respaldó la operación mediante la aprobación de la transferencia y el aporte de 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero. La Embajada estadounidense en Buenos Aires informó que el país también ofrecerá “capacitación, mantenimiento y apoyo a largo plazo”. El valor total del acuerdo ascendió a US$560 millones, según la comunicación oficial difundida por la representación diplomática. Argentina cubrirá el monto restante para completar el contrato.

PUEDES VER: Trump advierte que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”, según documento oficial de EE.UU.

¿Cómo utilizó Milei la presentación de los F-16 para reforzar su narrativa política interna?

Durante la ceremonia, el presidente cuestionó de forma explícita a sectores que, según él, “demonizaron las Fuerzas Armadas” tras la última dictadura militar. Defendió la designación del teniente Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, al afirmar que “es un militar de carrera” y que las críticas a su nombramiento respondieron a “una posición infantil”. La salida de Petri del gabinete se produjo debido a su incorporación al Congreso como diputado.

El acto incluyó la participación de funcionarios del Ejecutivo, la cúpula de la Fuerza Aérea y representantes de distintas áreas del Gobierno. La presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, también formó parte del encuentro. Milei cerró su intervención con una frase que buscó sintetizar el sentido que asigna a esta compra: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.

