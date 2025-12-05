HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Mundo

El megatúnel a 4.000 metros de altura que cruzará la Cordillera de los Andes en Sudamérica: tendrá una extensión de 14 kilómetros

Esta obra busca solucionar las restricciones logísticas en la frontera entre dos países de Sudamérica, ya que actualmente está restringida por condiciones climáticas severas.

El megatúnel a 4.000 metros de altura conectará dos países a través de la cordillera de los Andes.
El megatúnel a 4.000 metros de altura conectará dos países a través de la cordillera de los Andes. | Foto: composición LR/IA

El Túnel de Agua Negra es un megaproyecto que atravesará la cordillera de los Andes y conectará logísticamente a Argentina y Chile. De esta manera, tiene el potencial de convertirse en una construcción inigualable en la región, debido a que estará ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El nombre del megatúnel se debe a que se encuentra en el paso de Agua Negra, en la frontera entre los dos países sudamericanos. Esta es una zona que solo puede ser transitada en verano, debido a las duras condiciones climáticas cuando nieva, por lo que el proyecto aspira a solucionar este problema.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: El país de América Latina que más depende de las remesas: no es México ni El Salvador, según el Banco Interamericano de Desarrollo

lr.pe

Túnel de Agua Negra, el proyecto que cruzará la cordillera de los Andes

El cónsul de Chile en San Juan (Argentina), Mario Schiavone, expuso los beneficios de la construcción del Túnel de Agua Negra, ya que podrá solventar las restricciones logísticas en la frontera y establecer una ruta alternativa que facilite el tránsito de personas y mercancías entre los dos países sudamericanos. "Es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca", comentó el funcionario.

Agregó que en el lado chileno se han observado avances en los accesos, además de esfuerzos para ampliar los tramos pavimentados, a pesar de las dificultades que presenta el terreno. Aunque las obras aún no han iniciado en Argentina, Schiavone subrayó que existe disposición política para avanzar en la obra una vez que se presenten las condiciones adecuadas.

PUEDES VER: El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

lr.pe

Ubicación exacta del megatúnel de Argentina y Chile

El Túnel de Agua Negra se establecerá en la zona argentina como un cruce alternativo al paso Aguas Negras, localizado entre el departamento Iglesia, en la provincia de San Juan. Por el lado chileno, estará en la provincia de Elqui, en la región de Coquimbo, específicamente en la comuna de Vicuña.

Actualmente, la ruta situada a 4.000 metros de altura permanece accesible únicamente durante la temporada de verano, que abarca de diciembre a abril. Fuera de este período, las intensas nevadas la mantienen cerrada, lo que impide el tránsito de personas y el paso de comercio.

Notas relacionadas
Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

LEER MÁS
El presidente de Sudamérica con mayor aprobación ya no es de Uruguay, según ranking de noviembre 2025: lo desplazó con casi 52%

El presidente de Sudamérica con mayor aprobación ya no es de Uruguay, según ranking de noviembre 2025: lo desplazó con casi 52%

LEER MÁS
El país que acabará con su dependencia del canal de Panamá y lo 'clonará' con US$450 millones: tendrá mejor acceso a China en 2026

El país que acabará con su dependencia del canal de Panamá y lo 'clonará' con US$450 millones: tendrá mejor acceso a China en 2026

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La ruta de las armas de EE.UU. a Haití que alimenta a las bandas criminales y goza del silencio de Donald Trump

La ruta de las armas de EE.UU. a Haití que alimenta a las bandas criminales y goza del silencio de Donald Trump

LEER MÁS
Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

LEER MÁS
Así es Arica, la ciudad chilena en la frontera con Perú intimidada por el crimen

Así es Arica, la ciudad chilena en la frontera con Perú intimidada por el crimen

LEER MÁS
Meta, matriz de Facebook, anuncia que su asistente de inteligencia artificial usará contenido de medios de comunicación

Meta, matriz de Facebook, anuncia que su asistente de inteligencia artificial usará contenido de medios de comunicación

LEER MÁS
Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA por su contribución a la unión mundial

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA por su contribución a la unión mundial

LEER MÁS
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025