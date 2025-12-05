El megatúnel a 4.000 metros de altura conectará dos países a través de la cordillera de los Andes. | Foto: composición LR/IA

El megatúnel a 4.000 metros de altura conectará dos países a través de la cordillera de los Andes. | Foto: composición LR/IA

El Túnel de Agua Negra es un megaproyecto que atravesará la cordillera de los Andes y conectará logísticamente a Argentina y Chile. De esta manera, tiene el potencial de convertirse en una construcción inigualable en la región, debido a que estará ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El nombre del megatúnel se debe a que se encuentra en el paso de Agua Negra, en la frontera entre los dos países sudamericanos. Esta es una zona que solo puede ser transitada en verano, debido a las duras condiciones climáticas cuando nieva, por lo que el proyecto aspira a solucionar este problema.

Túnel de Agua Negra, el proyecto que cruzará la cordillera de los Andes

El cónsul de Chile en San Juan (Argentina), Mario Schiavone, expuso los beneficios de la construcción del Túnel de Agua Negra, ya que podrá solventar las restricciones logísticas en la frontera y establecer una ruta alternativa que facilite el tránsito de personas y mercancías entre los dos países sudamericanos. "Es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca", comentó el funcionario.

Agregó que en el lado chileno se han observado avances en los accesos, además de esfuerzos para ampliar los tramos pavimentados, a pesar de las dificultades que presenta el terreno. Aunque las obras aún no han iniciado en Argentina, Schiavone subrayó que existe disposición política para avanzar en la obra una vez que se presenten las condiciones adecuadas.

Ubicación exacta del megatúnel de Argentina y Chile

El Túnel de Agua Negra se establecerá en la zona argentina como un cruce alternativo al paso Aguas Negras, localizado entre el departamento Iglesia, en la provincia de San Juan. Por el lado chileno, estará en la provincia de Elqui, en la región de Coquimbo, específicamente en la comuna de Vicuña.

Actualmente, la ruta situada a 4.000 metros de altura permanece accesible únicamente durante la temporada de verano, que abarca de diciembre a abril. Fuera de este período, las intensas nevadas la mantienen cerrada, lo que impide el tránsito de personas y el paso de comercio.