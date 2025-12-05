HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Javier Milei mejora el perfil financiero de Argentina con retorno al crédito internacional

Tras más de 7 años, Argentina reaparece en los mercados con un bono en dólares. La colocación permitirá afrontar vencimientos inmediatos, fortalecer las reservas y cumplir con las metas pactadas con el FMI.

Argentina buscar resurgir de la mano de Javier Milei.
Argentina buscar resurgir de la mano de Javier Milei. | The Economist

El presidente Javier Milei anunció el regreso de Argentina al financiamiento externo con la emisión de un bono en dólares a cuatro años, el primero desde 2018. La operación forma parte de una estrategia para estabilizar la economía, aliviar las presiones de corto plazo y mejorar la imagen financiera del país ante los mercados internacionales.

La emisión, con vencimiento en noviembre de 2029 y una tasa del 6,5 %, será licitada el próximo 10 de diciembre. Estará regida por legislación local, con pagos de intereses cada seis meses y devolución del capital al final del plazo. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el instrumento no representa endeudamiento adicional, sino una herramienta para refinanciar obligaciones ya existentes.

TE RECOMENDAMOS

INHABILITAN A DELIA ESPINOZA: CONGRESO AGRAVA CRISIS POLÍTICA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Estados Unidos renueva alerta e insta a sus compatriotas a abandonar "inmediatamente Venezuela"

lr.pe

Presión de enero y señales al FMI

El gobierno enfrenta en enero vencimientos por más de 4.000 millones de dólares, motivo por el cual esta colocación será utilizada para cubrir parte de esos pagos. A su vez, busca destrabar el problema de acumulación de reservas, uno de los puntos centrales del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional.

"Como no teníamos crédito, tuvimos que pagar todo con reservas. Ahora, al poder refinanciar, cada dólar que compre el Banco Central puede guardarse", explicó Caputo. El ministro considera que este paso mejorará el perfil crediticio del país y contribuirá a reducir el riesgo país, que todavía supera los 600 puntos básicos.

PUEDES VER: Condenan al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión y el opositor lo califica como una 'represalia' del régimen de Maduro

lr.pe

Primer paso tras años de aislamiento

Desde 2018, Argentina no lograba colocar deuda en los mercados internacionales. La falta de acceso al financiamiento obligaba a cubrir cada vencimiento con recursos propios, situación que agravó la fragilidad externa. El retorno busca marcar un cambio de rumbo.

"Volvemos a los mercados de capitales", celebró Milei en su cuenta de X, reforzando su mensaje de apertura económica y disciplina fiscal. Según estimaciones oficiales, el gobierno negocia con bancos una operación total de hasta 7.000 millones de dólares.

Con esta jugada, el Ejecutivo apuesta por ganar aire financiero y mostrar señales de confianza a los inversores. La clave estará en sostener esta reapertura con políticas que refuercen la estabilidad y eviten que el regreso al endeudamiento repita los errores del pasado.

Notas relacionadas
Argentina aprueba extradición de cinco bolsonaristas condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva

Argentina aprueba extradición de cinco bolsonaristas condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva

LEER MÁS
Este país lidera la gestión de talento en América Latina en 2025, según el GTCI: no es Brasil ni Argentina

Este país lidera la gestión de talento en América Latina en 2025, según el GTCI: no es Brasil ni Argentina

LEER MÁS
Patricia Bullrich, brazo importante de Milei, renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

Patricia Bullrich, brazo importante de Milei, renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

LEER MÁS
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS
Estados Unidos renueva alerta e insta a sus compatriotas a abandonar "inmediatamente Venezuela"

Estados Unidos renueva alerta e insta a sus compatriotas a abandonar "inmediatamente Venezuela"

LEER MÁS
Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

LEER MÁS
Rusia consolida lazos comerciales con India pese a presión de finalizar la guerra por parte de EE. UU.

Rusia consolida lazos comerciales con India pese a presión de finalizar la guerra por parte de EE. UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025