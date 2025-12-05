Javier Milei mejora el perfil financiero de Argentina con retorno al crédito internacional

El presidente Javier Milei anunció el regreso de Argentina al financiamiento externo con la emisión de un bono en dólares a cuatro años, el primero desde 2018. La operación forma parte de una estrategia para estabilizar la economía, aliviar las presiones de corto plazo y mejorar la imagen financiera del país ante los mercados internacionales.

La emisión, con vencimiento en noviembre de 2029 y una tasa del 6,5 %, será licitada el próximo 10 de diciembre. Estará regida por legislación local, con pagos de intereses cada seis meses y devolución del capital al final del plazo. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el instrumento no representa endeudamiento adicional, sino una herramienta para refinanciar obligaciones ya existentes.

TE RECOMENDAMOS INHABILITAN A DELIA ESPINOZA: CONGRESO AGRAVA CRISIS POLÍTICA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Presión de enero y señales al FMI

El gobierno enfrenta en enero vencimientos por más de 4.000 millones de dólares, motivo por el cual esta colocación será utilizada para cubrir parte de esos pagos. A su vez, busca destrabar el problema de acumulación de reservas, uno de los puntos centrales del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional.

"Como no teníamos crédito, tuvimos que pagar todo con reservas. Ahora, al poder refinanciar, cada dólar que compre el Banco Central puede guardarse", explicó Caputo. El ministro considera que este paso mejorará el perfil crediticio del país y contribuirá a reducir el riesgo país, que todavía supera los 600 puntos básicos.

Primer paso tras años de aislamiento

Desde 2018, Argentina no lograba colocar deuda en los mercados internacionales. La falta de acceso al financiamiento obligaba a cubrir cada vencimiento con recursos propios, situación que agravó la fragilidad externa. El retorno busca marcar un cambio de rumbo.

"Volvemos a los mercados de capitales", celebró Milei en su cuenta de X, reforzando su mensaje de apertura económica y disciplina fiscal. Según estimaciones oficiales, el gobierno negocia con bancos una operación total de hasta 7.000 millones de dólares.

Con esta jugada, el Ejecutivo apuesta por ganar aire financiero y mostrar señales de confianza a los inversores. La clave estará en sostener esta reapertura con políticas que refuercen la estabilidad y eviten que el regreso al endeudamiento repita los errores del pasado.