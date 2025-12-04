Un juez federal de Argentina autorizó la extradición de cinco ciudadanos brasileños condenados por el Supremo Tribunal Federal de su país por su participación en el asalto golpista en las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo carioca, ocurridos el 8 de enero de 2023. La resolución se dictó tras un proceso oral en los tribunales de Comodoro Py y se basó en documentación aportada por Brasil, que solicitó el traslado para la ejecución de penas que van de los 13 a los 17 años de prisión.

Los cinco bolsonaristas ingresaron en Argentina por vía terrestre después de escapar de la justicia brasileña y permanecieron en libertad hasta que la policía ejecutó las órdenes de captura internacional. Todos iniciaron trámites de refugio dentro del sistema argentino, aunque esos expedientes no frenaron el avance del proceso de extradición ni impidieron la decisión judicial, que aún puede pasar por nuevas instancias antes de quedar firme.

TE RECOMENDAMOS INHABILITAN A DELIA ESPINOZA: CONGRESO AGRAVA CRISIS POLÍTICA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Qué fundamentos utilizó el juez Daniel Rafecas para aprobar la extradición de los cinco bolsonaristas a Brasil?

El magistrado Daniel Rafecas aplicó el tratado bilateral de extradición vigente entre Argentina y Brasil dentro del Mercosur, el cual obliga a ambos países a entregarse personas requeridas por las autoridades del otro Estado para enfrentar procesos penales o cumplir sentencias. El fallo señaló que el documento del Supremo Tribunal Federal acreditó la validez de las condenas y cumplió con los requisitos que establece ese acuerdo internacional.

Rafecas afirmó que la sentencia brasileña provenía del máximo tribunal de ese país y que el material remitido por Brasil justificó la entrega. La resolución se dictó al término del juicio oral y se centró en la validez formal del pedido, sin pronunciarse sobre cuestiones políticas ni sobre el trámite de refugio presentado por los acusados, ya que esos procedimientos administrativos no impidieron el avance de la causa.

¿Quiénes son los cinco condenados por el intento de golpe de Estado?

Los ciudadanos alcanzados por la decisión son Joelton Gusmão de Oliveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Las condenas dictadas por el Supremo Tribunal Federal incluyeron cargos por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado, asociación criminal armada y deterioro del patrimonio catalogado.

La justicia brasileña declaró que los hechos formaron parte de un accionar vinculado a manifestaciones opositoras impulsadas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quien previamente había denunciado fraude electoral y perdió las elecciones de 2022.

PUEDES VER: Exjefe de espionaje de Nicolás Maduro revela campaña narcoterrorista contra Estados Unidos

¿Cuál es el escenario legal para los condenados después de la decisión del juez Rafecas?

El fallo de Rafecas no constituye una resolución definitiva. Los cinco condenados pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que tiene la última palabra sobre el envío a Brasil. El máximo tribunal no maneja plazos para expedirse, por lo que la revisión puede extenderse durante meses antes de alcanzar un cierre.

Además del control del tribunal superior, la decisión aún podría quedar sujeta a la intervención del Poder Ejecutivo argentino, que posee facultades para bloquear la extradición en la etapa final del procedimiento. La policía brasileña estimó que alrededor de un centenar de personas vinculadas al intento de golpe ingresaron en Argentina con solicitudes de asilo, lo que mantiene abierta la situación de otros prófugos que no fueron incluidos en este fallo.