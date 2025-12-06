HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump advierte que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”, según documento oficial de EE.UU.

Un informe de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos asegura que, de mantenerse las tendencias actuales, Europa será "irreconocible en 20 años".

Trump advirtió que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”.
Trump advirtió que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”. | AFP

Estados Unidos advirtió que Europa se enfrenta a una “desaparición de su civilización” debido a un prolongado deterioro económico, el debilitamiento de sus valores democráticos, la gestión fallida de la migración y varias crisis políticas y culturales.

Así lo señala el documento de Estrategia de Seguridad Nacional presentado esta semana por el presidente Donald Trump, en el que se indica que “este declive económico se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización".

La Casa Blanca critica a Europa

El informe cuestiona las posturas medioambientales adoptadas por Europa, a las que califica como parte de una "ideología del cambio climático". También critica ciertas posturas que, según el texto, limitarían la libertad de expresión. En esa misma línea, Estados Unidos acusa a las élites europeas de impulsar medidas que califica como “antidemocráticas”, las cuales estarían socavando las libertades fundamentales no solo en Europa, sino también en países de habla inglesa y otras democracias del mundo.

El informe sostiene que las mayores amenazas que enfrenta el continente europeo provienen de la propia Unión Europea y otros organismos internacionales, a los que acusa de debilitar la soberanía nacional y restringir la soberanía. "Las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la represión de la oposición política, la caída de las tasas de natalidad, la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismas", se lee en el documento.

Un mal pronóstico

Desde Washington se advirtió que, de mantenerse las tendencias actuales, Europa sería "irreconocible en 20 años o menos". Según el análisis, los problemas económicos pasarían a un segundo plano ante una amenaza más profunda: el riesgo real y preocupante de un colapso civilizatorio. Ante este escenario, la nueva estrategia plantea que el objetivo de Estados Unidos debería ser "ayudarlos a corregir su trayectoria actual". 

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza civilizacional y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria", señala la Casa Blanca, que establece las principales líneas de acción de la política exterior del país. Por su parte, Trump describió el documento como una “hoja de ruta” diseñada para asegurar que Estados Unidos continúe siendo “la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad”.

¿Qué más señala el informe estadounidense?

En relación con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el documento señala que Europa muestra una falta de "confianza en sí misma" al en su relación con Moscú. Ante esta situación, se considera esencial una participación activa de Estados Unidos para manejar adecuadamente las relaciones entre Europa y Rusia. Además, el informe subraya que poner fin al conflicto en Ucrania constituye un interés estratégico clave para Washington.

En cuanto al escenario geopolítico fuera del hemisferio occidental, la administración Trump pone el foco en el mar de China Meridional, al que identifica como una ruta marítima crucial para la economía estadounidense. En ese sentido, el documento anuncia que el país reforzará su presencia militar en la región del Pacífico occidental, con el objetivo de proteger sus intereses estratégicos.

Asimismo, Washington insta a sus aliados en Asia, Japón, Corea del Sur, Australia y Taiwán, a incrementar su inversión en defensa, en un contexto de crecientes tensiones regionales. En particular, el texto destaca que evitar un conflicto por Taiwán, preferentemente manteniendo la ventaja militar, es una de las prioridades. Cabe recordar que China considera a esta isla como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr lo que denomina una "reunificación".

