María Corina Machado, la principal opositora venezolana y que vive en la clandestinidad, confirmó que viajará a Oslo el 10 de diciembre para recibir su Premio Nobel de la Paz. La noticia fue dada a conocer este sábado por el director del Instituto Nobel en declaraciones a la agencia AFP.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó Kristian Berg Harpviken. "Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió en un mensaje.

Una arriesgada presencia en Oslo

La presencia de la opositora de 58 años en la ceremonia del Premio Nobel generaba gran incertidumbre. En noviembre, el fiscal general de Venezuela advirtió que Machado sería catalogada como "fugitiva" si abandonaba su país para recibir el galardón.

Hace unas semanas, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Watne Frydnes, precisó que los miembros eran “muy conscientes de que es un viaje peligroso para ella”, y agregó que “trabajamos bajo el supuesto de que podrá regresar y continuar su importante labor en Venezuela”.

Machado, cuya visión política ha sido cercana a la del presidente estadounidense Donald Trump, fue reconocida con el Nobel por su lycha en favor de una transición democrática en Venezuela. Pese a su popularidad, le fue prohibido competir en las elecciones presidenciales de 2024, unos comicios en los que Nicolás Maduro fue declarado ganador, en medio de denuncias y rechazo por parte de la oposición.

En desacuerdo por galardón a líder opositora

El Consejo de la Paz de Noruega, conformado por 17 organizaciones pacifistas y alrededor de 15.000 activistas, anunció semanas atrás que este año no realizará la tradicional marcha con antorchas por las calles de Oslo, una actividad simbólica que suele acompañar la entrega del Premio Nobel de la Paz. La decisión responde a su desacuerdo con la elección de Machado como galardonada.

Eline H. Lorentzen, presidenta del consejo, explicó que se trató de una decisión "difícil pero necesaria". Según indicó, algunos de los métodos utilizados por Machado no se alinean con los principios y valores del organismo ni de las organizaciones que lo integran, como el "impulso del diálogo" y de los métodos no violentos".

Edmundo González también confirma asistencia

Edmundo González Urrutia, otro de los principales líderes de la oposición venezolana, también confirmó su participación en la ceremonia del Nobel de la Paz este 10 de diciembre. Él viajó el último viernes a Roma para recibir el Premio Internacional 2025 otorgado por el Instituto Milton Friedman.

Este reconocimiento se entrega cada año a personalidades que han hecho aportes significativos en la defensa de los valores liberales "y al avance de la libertad individual y económica en todo el mundo”.

Asimismo, en su sitio web oficial, el Instituto resaltó que “el Premio adquiere hoy un significado aún más simbólico e histórico, especialmente dada la situación actual en Venezuela y la dinámica internacional en constante evolución”.

Culpa a Maduro por el despliegue militar de EE.UU.

Machado responsabilizó directamente a Maduro por las consecuencias del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y aseguró que la crisis pudo evitarse si el mandatario venezolano hubiera aceptado dejar el poder cuando se le propuso. En declaraciones a la emisora noruega NRK, la dirigente opositora afirmó que “todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de él y su régimen”, al que acusó además de haber instaurado un “terrorismo de Estado”.

Por otra parte, evitó pronunciarse sobre si respaldaría una eventual intervención terrestre de EE.UU. en Venezuela y, en cambio, reiteró que “es hora de que Maduro entienda que debe dimitir”. La opositora sostuvo que la salida del mandatario es la única vía para detener la escalada de violencia y abrir un camino político que permita reconstruir la institucionalidad venezolana.