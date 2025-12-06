HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Machado confirma su presencia en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pese a permanecer en clandestinidad

Hace unas semanas, el fiscal general de Venezuela advirtió que Machado sería catalogada como "fugitiva" si abandonaba su país para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Machado viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz este 10 de diciembre.
Machado viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz este 10 de diciembre. | AP

María Corina Machado, la principal opositora venezolana y que vive en la clandestinidad, confirmó que viajará a Oslo el 10 de diciembre para recibir su Premio Nobel de la Paz. La noticia fue dada a conocer este sábado por el director del Instituto Nobel en declaraciones a la agencia AFP.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó Kristian Berg Harpviken. "Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió en un mensaje.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: María Corina Machado convoca a megamarcha para el 6 de diciembre previo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

lr.pe

Una arriesgada presencia en Oslo

La presencia de la opositora de 58 años en la ceremonia del Premio Nobel generaba gran incertidumbre. En noviembre, el fiscal general de Venezuela advirtió que Machado sería catalogada como "fugitiva" si abandonaba su país para recibir el galardón.

Hace unas semanas, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Watne Frydnes, precisó que los miembros eran “muy conscientes de que es un viaje peligroso para ella”, y agregó que “trabajamos bajo el supuesto de que podrá regresar y continuar su importante labor en Venezuela”.

Machado, cuya visión política ha sido cercana a la del presidente estadounidense Donald Trump, fue reconocida con el Nobel por su lycha en favor de una transición democrática en Venezuela. Pese a su popularidad, le fue prohibido competir en las elecciones presidenciales de 2024, unos comicios en los que Nicolás Maduro fue declarado ganador, en medio de denuncias y rechazo por parte de la oposición.

PUEDES VER: Estados Unidos renueva alerta e insta a sus compatriotas a abandonar "inmediatamente Venezuela"

lr.pe

En desacuerdo por galardón a líder opositora

El Consejo de la Paz de Noruega, conformado por 17 organizaciones pacifistas y alrededor de 15.000 activistas, anunció semanas atrás que este año no realizará la tradicional marcha con antorchas por las calles de Oslo, una actividad simbólica que suele acompañar la entrega del Premio Nobel de la Paz. La decisión responde a su desacuerdo con la elección de Machado como galardonada.

Eline H. Lorentzen, presidenta del consejo, explicó que se trató de una decisión "difícil pero necesaria". Según indicó, algunos de los métodos utilizados por Machado no se alinean con los principios y valores del organismo ni de las organizaciones que lo integran, como el "impulso del diálogo" y de los métodos no violentos".

PUEDES VER: Condenan al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión y el opositor lo califica como una 'represalia' del régimen de Maduro

lr.pe

Edmundo González también confirma asistencia

Edmundo González Urrutia, otro de los principales líderes de la oposición venezolana, también confirmó su participación en la ceremonia del Nobel de la Paz este 10 de diciembre. Él viajó el último viernes a Roma para recibir el Premio Internacional 2025 otorgado por el Instituto Milton Friedman.

Este reconocimiento se entrega cada año a personalidades que han hecho aportes significativos en la defensa de los valores liberales "y al avance de la libertad individual y económica en todo el mundo”.

Asimismo, en su sitio web oficial, el Instituto resaltó que “el Premio adquiere hoy un significado aún más simbólico e histórico, especialmente dada la situación actual en Venezuela y la dinámica internacional en constante evolución”.

Culpa a Maduro por el despliegue militar de EE.UU.

Machado responsabilizó directamente a Maduro por las consecuencias del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y aseguró que la crisis pudo evitarse si el mandatario venezolano hubiera aceptado dejar el poder cuando se le propuso. En declaraciones a la emisora noruega NRK, la dirigente opositora afirmó que “todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de él y su régimen”, al que acusó además de haber instaurado un “terrorismo de Estado”.

Por otra parte, evitó pronunciarse sobre si respaldaría una eventual intervención terrestre de EE.UU. en Venezuela y, en cambio, reiteró que “es hora de que Maduro entienda que debe dimitir”. La opositora sostuvo que la salida del mandatario es la única vía para detener la escalada de violencia y abrir un camino político que permita reconstruir la institucionalidad venezolana. 

Notas relacionadas
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS
Venezuela queda aislada tras la suspensión de otras 4 aerolíneas internacionales en medio del conflicto en el Caribe

Venezuela queda aislada tras la suspensión de otras 4 aerolíneas internacionales en medio del conflicto en el Caribe

LEER MÁS
Apoyo, dudas y temor a una guerra dividen a venezolanos en EE. UU. ante una posible acción militar sobre Venezuela

Apoyo, dudas y temor a una guerra dividen a venezolanos en EE. UU. ante una posible acción militar sobre Venezuela

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezuela queda aislada tras la suspensión de otras 4 aerolíneas internacionales en medio del conflicto en el Caribe

Venezuela queda aislada tras la suspensión de otras 4 aerolíneas internacionales en medio del conflicto en el Caribe

LEER MÁS
El dueño del Miss Universo y su nexo con el Cártel de Sinaloa: así operaba la red de narcotráfico que lideraba entre México y Guatemala

El dueño del Miss Universo y su nexo con el Cártel de Sinaloa: así operaba la red de narcotráfico que lideraba entre México y Guatemala

LEER MÁS
Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

LEER MÁS
Así es Arica, la ciudad chilena en la frontera con Perú intimidada por el crimen

Así es Arica, la ciudad chilena en la frontera con Perú intimidada por el crimen

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 12 de junio 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 12 de junio 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025