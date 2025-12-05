Israel aprueba presupuesto militar récord para 2026 pese al cese de hostilidades en Gaza

Israel incrementará su presupuesto de defensa a 112.000 millones de shekels, equivalentes a unos 34.630 millones de dólares, en el marco de su planificación para 2026. La cifra representa un aumento de 47.000 millones de shekels (14.500 millones de dólares) en comparación con 2023, según informó la oficina del ministro de Defensa, Israel Katz.

El anuncio se produce a pesar de los acuerdos de alto al fuego alcanzados en octubre con Hamás, en Gaza, y con Hezbolá, en el sur del Líbano. El gobierno sostiene que el refuerzo presupuestario responde a necesidades estructurales de seguridad nacional, tras los enfrentamientos del último año.

TE RECOMENDAMOS MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Katz explicó que el objetivo es fortalecer las Fuerzas de Defensa de Israel, atender las necesidades de los combatientes y reducir la carga que recae sobre los reservistas. Afirmó que "garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes" sigue siendo una prioridad, sin importar el contexto diplomático.

El impacto económico de los últimos conflictos

Durante 2024, Israel destinó cerca de 31.000 millones de dólares a operaciones militares, principalmente en Gaza y en la frontera con Líbano. Ese gasto, según el gobierno, hizo evidente la necesidad de una estructura presupuestaria más robusta para los próximos años.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, respaldó el incremento al señalar que se trata de una asignación considerable no solo para fortalecer al Ejército, sino también para sostener la recuperación económica del país. Según su gabinete, la medida permitirá devolver a Israel "a una senda de crecimiento y alivio para los ciudadanos".

PUEDES VER: Javier Milei mejora el perfil financiero de Argentina con retorno al crédito internacional

Presión política en torno al presupuesto

El marco de gasto acordado entre los ministerios de Defensa y Finanzas está siendo debatido por el gabinete, mientras se prepara la propuesta final para su votación en el Parlamento. De no aprobarse antes de marzo, la ley israelí prevé la posibilidad de nuevas elecciones, un escenario que añadiría más incertidumbre al panorama político.

Las discusiones presupuestarias se desarrollan en un contexto en el que, si bien las hostilidades directas han disminuido, persisten tensiones regionales. El Ejecutivo apuesta por una estrategia de disuasión sostenida, lo que explica por qué el refuerzo militar sigue siendo prioridad, incluso en tiempos de tregua.