Rusia consolida lazos comerciales con India pese a presión de finalizar la guerra por parte de EE. UU.

Rusia e India reforzaron sus vínculos comerciales tras una reunión bilateral en Nueva Delhi, donde acordaron un programa de cooperación económica hasta 2030 y retomaron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. El avance ocurre en medio de la guerra en Ucrania y de la presión de Estados Unidos, que promueve un plan de paz para frenar el conflicto.

La reunión fue liderada por el presidente Vladímir Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi, quienes destacaron los avances de su asociación estratégica y subrayaron el respaldo mutuo frente a las presiones geopolíticas, en un contexto donde India asumirá la presidencia de los BRICS en 2026.

Rusia e India comercian sin dólares

Para evitar sanciones internacionales, especialmente de Estados Unidos y Europa, Rusia e India han eliminado el uso del dólar en sus transacciones bilaterales. Según Vladímir Putin, el 96 % del comercio entre ambos países ya se realiza en monedas locales, es decir, rublos y rupias. Este intercambio está dominado por las compras de energía, como el petróleo ruso, por parte del gobierno indio.

Ambos países mantienen un comercio bilateral cercano a los 64.000 millones de dólares. No obstante, Putin llamó a elevar esa cifra a 100.000 millones, por lo que junto a Modi impulsan el programa de cooperación económica y las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio.

Además del impulso económico, ambos líderes avanzaron en cooperación tecnológica. Putin anunció la construcción de una planta farmacéutica en Rusia que operará con tecnología india, con el objetivo de reducir la dependencia de medicamentos occidentales.

India ajeno a acusaciones de EE. UU. y la Unión Europea

Estados Unidos y la Unión Europea acusan a India de sostener financieramente a Rusia al continuar con la compra de petróleo en grandes volúmenes, lo que, según Occidente, contribuye a financiar la ofensiva militar en Ucrania. Aunque ha evitado condenar directamente la invasión, el gobierno de Narendra Modi insiste en que su postura es clara y a favor de la paz.

India se ha posicionado como el segundo mayor comprador de crudo ruso, lo que le permite asegurar su demanda energética a bajo costo y, al mismo tiempo, ofrecer a Moscú una vía de exportación ante el bloqueo europeo. A raíz de estas operaciones, Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, impuso aranceles del 50 % a productos indios en represalia.