HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Israel anuncia bombardeos contra instalaciones de Hezbollah en el sur de Líbano y alerta a civiles a evacuar inmediatamente

Ejército israelí alerta a residentes del sur de Líbano sobre los riesgos de los bombardeos y difunde mapas para evacuar zonas señaladas.

Israel señala instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano como objetivo militar. Foto: AFP
Israel señala instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano como objetivo militar. Foto: AFP

Israel lanzó este jueves una nueva operación militar en el sur del Líbano dirigida a atacar supuestas instalaciones de Hezbollah. El portavoz Avichay Adraee indicó que los bombardeos se centrarán en estructuras que la milicia chií estaría utilizando para reactivar actividades prohibidas.

La ofensiva coincide con el primer aniversario del alto el fuego firmado el 27 de noviembre de 2024. Durante la visita del papa León XIV a Beirut, Israel suspendió temporalmente sus ataques, mientras el pontífice reiteraba su llamado a cesar la violencia y resaltaba que “las armas matan; la negociación, la mediación y el diálogo edifican”.

TE RECOMENDAMOS

INHABILITAN A DELIA ESPINOZA: CONGRESO AGRAVA CRISIS POLÍTICA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Ecuador declara como grupo terrorista a Hermanos Musulmanes, la organización islámica más importante del mundo árabe

lr.pe

¿Cuántas violaciones del alto el fuego entre Israel y Líbano se han registrado desde noviembre de 2024 según la ONU?

Desde la firma del alto el fuego, se registraron cerca de 10.000 violaciones del pacto, según la misión de paz de la ONU (FINUL). Estos incidentes incluyen ataques casi diarios en territorio libanés, incluso en los suburbios de Beirut.

Los desplazamientos forzados en el sur del país superan los 90.000 desde noviembre de 2024. Durante la intensificación de los bombardeos en septiembre de ese año, la cifra de personas desplazadas alcanzó 1,2 millones, de acuerdo con estadísticas de la ONU.

PUEDES VER: Argentina aprueba extradición de cinco bolsonaristas condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva

lr.pe

¿Qué medidas ha tomado Israel para advertir a los residentes sobre los riesgos de los bombardeos?

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante a una reunión diplomática en Líbano, en lo que Israel considera un primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.

Avichay Adraee, difundió mapas señalando los edificios que podrían ser atacados en Jabaa y Pasta, solicitando a los habitantes mantenerse al menos 300 metros alejados de las estructuras marcadas y de los inmuebles adyacentes. Adraee advirtió que permanecer cerca de los edificios señalados “pone en riesgo” a los residentes. Los mapas y el mensaje fueron compartidos en un video publicado en su cuenta de X, donde detalló las zonas específicas que deben ser evacuadas antes de la ofensiva.

Notas relacionadas
Israel y Líbano retoman diálogo directo tras más de cuatro décadas en medio de escalada israelí

Israel y Líbano retoman diálogo directo tras más de cuatro décadas en medio de escalada israelí

LEER MÁS
Bolivia exonera la visa para turistas a Estados Unidos y otros 6 países: "Hay que devolverle confianza al mundo"

Bolivia exonera la visa para turistas a Estados Unidos y otros 6 países: "Hay que devolverle confianza al mundo"

LEER MÁS
Donald Trump ordena que Israel detenga la incursión de fuerzas militares en Siria para asegurar un 'Estado prospero'

Donald Trump ordena que Israel detenga la incursión de fuerzas militares en Siria para asegurar un 'Estado prospero'

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exjefe de espionaje de Nicolás Maduro revela campaña narcoterrorista contra Estados Unidos

Exjefe de espionaje de Nicolás Maduro revela campaña narcoterrorista contra Estados Unidos

LEER MÁS
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS
Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

Trump anuncia que suspenderá "la migración de todos los países del tercer mundo" hacia EE.UU. de forma permanente

LEER MÁS
Política y deporte en la Guerra Fría: tres segundos de infarto en la final de básquet de las Olimpiadas de Múnich de 1972 entre USA y la URSS

Política y deporte en la Guerra Fría: tres segundos de infarto en la final de básquet de las Olimpiadas de Múnich de 1972 entre USA y la URSS

LEER MÁS
Putin firme en apoderarse de territorio en Ucrania, mientras EE. UU. avanza en negociaciones de paz

Putin firme en apoderarse de territorio en Ucrania, mientras EE. UU. avanza en negociaciones de paz

LEER MÁS
Maduro confirma conversación "cordial" con Trump en medio de tensión en el Caribe: "Bienvenido el diálogo"

Maduro confirma conversación "cordial" con Trump en medio de tensión en el Caribe: "Bienvenido el diálogo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025