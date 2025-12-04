Israel lanzó este jueves una nueva operación militar en el sur del Líbano dirigida a atacar supuestas instalaciones de Hezbollah. El portavoz Avichay Adraee indicó que los bombardeos se centrarán en estructuras que la milicia chií estaría utilizando para reactivar actividades prohibidas.

La ofensiva coincide con el primer aniversario del alto el fuego firmado el 27 de noviembre de 2024. Durante la visita del papa León XIV a Beirut, Israel suspendió temporalmente sus ataques, mientras el pontífice reiteraba su llamado a cesar la violencia y resaltaba que “las armas matan; la negociación, la mediación y el diálogo edifican”.

¿Cuántas violaciones del alto el fuego entre Israel y Líbano se han registrado desde noviembre de 2024 según la ONU?

Desde la firma del alto el fuego, se registraron cerca de 10.000 violaciones del pacto, según la misión de paz de la ONU (FINUL). Estos incidentes incluyen ataques casi diarios en territorio libanés, incluso en los suburbios de Beirut.

Los desplazamientos forzados en el sur del país superan los 90.000 desde noviembre de 2024. Durante la intensificación de los bombardeos en septiembre de ese año, la cifra de personas desplazadas alcanzó 1,2 millones, de acuerdo con estadísticas de la ONU.

¿Qué medidas ha tomado Israel para advertir a los residentes sobre los riesgos de los bombardeos?

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante a una reunión diplomática en Líbano, en lo que Israel considera un primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.

Avichay Adraee, difundió mapas señalando los edificios que podrían ser atacados en Jabaa y Pasta, solicitando a los habitantes mantenerse al menos 300 metros alejados de las estructuras marcadas y de los inmuebles adyacentes. Adraee advirtió que permanecer cerca de los edificios señalados “pone en riesgo” a los residentes. Los mapas y el mensaje fueron compartidos en un video publicado en su cuenta de X, donde detalló las zonas específicas que deben ser evacuadas antes de la ofensiva.