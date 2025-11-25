HOYSuscripcion LR Focus

El papamóvil de Francisco será utilizado como clínica móvil para atender a los niños de Gaza

Rebautizado como el 'vehículo de la esperanza', esta unidad podrá atender hasta 200 niños al día en Gaza, ofreciendo triajes, diagnósticos, tratamientos, vacunas, suturas, entre otros servicios médicos.

Por el momento, el 'vehículo de la esperanza' no cuenta con la autorización israelí para entrar en Gaza.
Por el momento, el 'vehículo de la esperanza' no cuenta con la autorización israelí para entrar en Gaza.

El papamóvil utilizado por el papa Francisco en su visita a Belén en 2014 fue presentado este martes tras ser adaptado como clínica itinerante para los niños de Gaza.

El vehículo, que todavía conserva su aspecto inconfundible, fue rebautizado como el "vehículo de la esperanza" y atenderá a los niños de Gaza, cumpliendo con los deseos del fallecido pontífice argentino.

Se presentó en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, muy cerca de la Basílica de la Natividad y la plaza del Pesebre, donde ya se están llevando a cabo los preparativos para la Navidad.

"El Vehículo de la Esperanza está listo para su nueva misión", declaró el cardenal Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, tras bendecir el antiguo papamóvil.

"Queremos que todos los niños a los que lleguemos se sientan vistos, escuchados y protegidos. Los derechos y el bienestar de los niños son lo primero", indicó.

"Este vehículo es un testimonio: el mundo no ha olvidado a los niños de Gaza. No es solo un vehículo: es un mensaje de compasión, dignidad y esperanza", agregó.

El "vehículo de la esperanza", que contará con un equipo médico, está destinado a realizar triajes y está equipado para hacer exámenes, diagnósticos y tratamientos, incluyendo vacunas, suturas y pruebas de infecciones.

La clínica debería poder realizar hasta 200 consultas al día. Los niños se sentarán en la silla del pontífice mientras son atendidos.

El último deseo del papa

En mayo de 2014, Francisco visitó Amán, Belén y Jerusalén, en su segunda visita internacional como pontífice. El papamóvil se utilizó durante su recorrido por Belén, durante el cual saludó a la multitud reunida en la plaza del Pesebre.

El readaptado Mitsubishi, un regalo del presidente palestino Mahmud Abás, fue posteriormente entregado a los frailes franciscanos.

El papa Francisco falleció el 21 de abril a los 88 años, y su último deseo para los niños de la Franja de Gaza fue que el papamóvil se vuelva una unidad médica móvil, informó el portal oficial Vatican News.

El vehículo fue transformado por Cáritas, organización católica de ayuda humanitaria. Con un coste de 15.000 dólares, fue adaptado y renovado por mecánicos palestinos. Los laterales abiertos han sido cubiertos con mamparas.

"Los niños de Gaza estaban muy cerca del corazón del papa Francisco", afirmó Peter Brune, secretario general de la filial sueca de Cáritas. "Se sentarán en el asiento del papa y serán tratados como las personas más valiosas de la Tierra", agregó.

Sin embargo, aún no se sabe cuándo recibirá la autorización israelí para entrar en Gaza, donde el 10 de octubre entró en vigor una frágil tregua entre Israel y Hamás tras dos años de guerra que devastó el sistema de salud en el territorio palestino.

"Como ocurre con toda la ayuda humanitaria, necesitamos urgentemente acceder a Gaza", declaró el secretario general de Cáritas, Alistair Dutton. "Estamos trabajando a través de los canales oficiales para conseguirlo lo antes posible", añadió.

