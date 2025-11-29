HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel investiga imágenes de soldados que dispararon a palestinos que se habían rendido en Cisjordania

Los fallecidos en Yenín, identificados como Montaser Bilah Mahmud Abdulah y Yusef Ali Asasa, fueron abatidos durante una operación contra sospechosos de "actividades terroristas". El ejército israelí afirma que el hecho está en investigación.

Un video muestra a un palestino rindiéndose con las manos en alto antes de ser aparentemente abatido por soldados israelíes.
Un video muestra a un palestino rindiéndose con las manos en alto antes de ser aparentemente abatido por soldados israelíes. | Foto: AFP

El ejército de Israel investiga un incidente en Yenín, en Cisjordania ocupada, tras difundirse un video en el que sus tropas disparan contra dos hombres que tenían los brazos en alto en señal de rendición.

La Autoridad Palestina reportó la muerte de dos hombres de 26 y 37 años abatidos por disparos israelíes y posteriormente acusó al ejército de cometer un crimen de guerra, calificando los hechos como “brutales” ejecuciones sumarias.

PUEDES VER: ONU pide a Israel crear una comisión independiente para investigar denuncias de tortura en el conflicto con Palestina

Los fallecidos fueron identificados como Montaser Bilah Mahmud Abdulah y Yusef Ali Asasa.

El ejército informó que las tropas realizaban una operación al sur de Yenín, una localidad conocida por ser un bastión de grupos armados, cuando cercaron a dos sospechosos acusados de "actividades terroristas".

Los hombres fueron obligados a salir del edificio rodeado tras horas de mantener un "proceso de rendición".

"Después de que salieron, se disparó contra los sospechosos. El incidente está siendo investigado", afirma el comunicado de las fuerzas israelíes.

Las imágenes difundidas por las cadenas de televisión muestran a las fuerzas israelíes disparando contra dos hombres con las manos en alto, en señal de rendición. Un periodista de AFP en el terreno filmó parte del incidente.

PUEDES VER: Ataque del Ejército de Israel a Siria deja un saldo de al menos 13 muertos: Gobierno sirio denuncia "crimen de guerra"

El movimiento islamista palestino Hamás denunció una "ejecución a sangre fría", en un comunicado. Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y la Autoridad Palestina ejerce una autonomía limitada en este territorio.

El ministro israelí de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, expresó su apoyo total a los soldados y policías implicados en la operación.

El político de extrema derecha, perteneciente al partido de ultraderecha Poder Judío, afirmó que las tropas actuaron exactamente como se espera y agregó: "¡Los terroristas deben morir!".

El diario de izquierda israelí, Haaretz, reportó, citando a una fuente de la guardia fronteriza, que depende de la policía, que una investigación preliminar mencionó que uno de los hombres que estaba en el suelo, intentó levantarse e hizo un "movimiento sospechoso", que fue lo que hizo que los militares y policías le dispararan.

PUEDES VER: Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

La Autoridad Palestina precisó que los restos siguen retenidos por Israel.

La violencia se ha intensificado en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, que se desencadenó por el ataque en el sur de Israel del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

Desde ese día, más de mil palestinos, entre ellos numerosos combatientes, pero también muchos civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes, según un recuento de AFP basado en datos de la Autoridad Palestina.

Al mismo tiempo, de acuerdo con cifras israelíes, al menos 44 de sus ciudadanos, entre ellos civiles y soldados, han fallecido en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes.

La violencia en Cisjordania no ha cesado desde la entrada en vigor de una tregua en Gaza el 10 de octubre.

