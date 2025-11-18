El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución redactada por la administración de Donald Trump, que busca transformar la frágil tregua en Gaza en una paz duradera e iniciar la reconstrucción de la Franja. Con un amplio respaldo internacional de 13 votos a favor, se confirma la intención de Estados Unidos de liderar la transición política y de seguridad en la región. El texto respalda la creación de nuevas estructuras de gobierno y una fuerza multinacional, elementos clave que Trump ya había insinuado en su plan de 20 puntos para Gaza.

La medida fue calificada por el presidente Trump como una "increíble votación" y la vio como un respaldo a su "Junta de Paz", el nuevo organismo que presidirá y que incluirá a los "líderes más poderosos y respetados de todo el mundo". Sin embargo, en un comunicado por Telegram, Hamás ha rechazado con rotundidad la resolución. “No responde a los derechos ni las demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave que ni los palestinos ni los grupos de resistencia aceptan”, declara.

El gobierno transitorio en la Franja de Gaza

La resolución permitiría la creación de dos estructuras centrales que regirán Gaza de forma transitoria hasta finales de 2027. La primera es la Junta de Paz, concebida como la nueva autoridad de transición. Su tarea principal será supervisar el desarrollo económico, coordinar la ayuda humanitaria, y lo más importante para Israel, supervisar el desarme de Hamás y otras facciones. El embajador de EE. UU. ante la ONU, Michael Waltz, explicó que la Junta también apoyará un comité tecnocrático palestino responsable de la administración civil cotidiana, mientras la Autoridad Palestina "implementa completamente su programa de reforma".

La segunda estructura es la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), un cuerpo de seguridad multinacional temporal. Según Waltz, esta será una "fuerte coalición de pacificadores, muchos de naciones de mayoría musulmana como Indonesia, Azerbaiyán y otras". La ISF operará bajo un comando unificado con la misión de "asegurar las calles de Gaza, supervisar la desmilitarización, proteger a los civiles y escoltar la ayuda a través de corredores seguros". Funcionarios estadounidenses habían reconocido la necesidad de un "mandato internacional" para apoyar el plan, y la resolución proporciona esa base legal, facilitando la participación de países en esta fuerza.

Falta de detalles y críticas al plan de Trump

La principal crítica al plan, incluso por parte de fuentes diplomáticas, es la falta de detalle y cronograma para la implementación, lo que, según indicaron a CNN, dificultará su puesta en práctica. La resolución es vaga sobre el momento en que estas autoridades transitorias pasarán el poder a la Autoridad Palestina, señalando que esto sucederá solo una vez que "haya completado satisfactoriamente su programa de reforma". Los funcionarios de EE. UU. no han expandido en detalle cómo será ese programa de reforma.

Aunque la resolución hace una referencia a la creación de un Estado palestino, tampoco ofrece una fecha. El texto señala que, "Una vez que el programa de reformas de la Autoridad se haya llevado a cabo fielmente y la reconstrucción de Gaza haya avanzado, finalmente podrían darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino". La propuesta de Estados Unidos añade que se establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos "para acordar un horizonte político para la coexistencia pacífica y próspera".

Las abstenciones de Rusia y China en la votación demostraron el respeto a la soberanía palestina. El representante de Rusia advirtió que era crucial que la resolución no se convirtiera en la "sentencia de muerte para la solución de dos Estados". Por su parte, el representante de China argumentó que en el plan "parece que Palestina apenas es visible, y la soberanía y titularidad palestinas no están plenamente reflejadas". El embajador Waltz advirtió a la comunidad internacional antes de la votación que "un voto en contra de esta resolución es un voto para volver a la guerra".

Netanyahu felicita la iniciativa de EE. UU.

El primer ministro Benjamin Netanyahu elogió a Trump "y a su incansable y dedicado equipo", escribiendo en X que "el valor y sacrificio de nuestros valientes soldados, junto con los esfuerzos diplomáticos del presidente Trump, ayudaron a traer de vuelta a todos los rehenes vivos y a la mayoría de los fallecidos."

Netanyahu recalcó que: “Israel tiende la mano en señal de paz y prosperidad a todos nuestros vecinos y les insta a normalizar las relaciones con Israel y a unirse a nosotros para expulsar a Hamás y a sus aliados de la región”.