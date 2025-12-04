HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos renueva alerta e insta a sus compatriotas a abandonar "inmediatamente Venezuela"

El Departamento de Estado de EE. UU. actualizó sus alertas de viaje y mantuvo a Venezuela en el nivel 4 de "no viajar".

Estados Unidos renovó la advertencia a quienes viajen a Venezuela.
Estados Unidos renovó la advertencia a quienes viajen a Venezuela. | Foto: Composición LR

El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó una actualización en sus alertas de viaje, donde coloca a diversos países, entre ellos Venezuela, dentro de las regiones que no recomienda visitar, tomando en cuenta el nivel de seguridad para ciudadanos estadounidenses. En marzo de 2019, durante el primer Gobierno de Donald Trump, Washington retiró a su personal diplomático de Caracas, suspendiendo todas sus operaciones.

"Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan inmediatamente del país", se lee en el aviso, donde ratificó a la nación llanera en el nivel 4 de alerta; es decir, el más peligroso y que más riesgos tiene para la vida.

Venezuela en el nivel 4 de alerta de Estados Unidos

"Este es el nivel de alerta más alto debido a riesgos que ponen en peligro la vida. El gobierno de EE. UU. podría tener una capacidad muy limitada o nula para ayudar, incluso durante una emergencia", se lee en la descripción de la alerta emitida por el Departamento de Estado estadounidense.

En ese sentido, Washington instó a sus connacionales a "que no viajen al país o que salgan del país tan pronto como sea seguro hacerlo... debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria".

Además de Venezuela, otras regiones que renovaron su alerta de nivel 4 en América Latina son Haití, Sinaloa (México), Zacatecas (México), Tamaulipas (México), Colima (México), Michoacán (México) y Guerrero (México).

Este aviso se realiza en un contexto delicado debido a la alta tensión entre ambos países causada por la incursión militar desplegada por Estados Unidos en el Caribe, como parte de una escalada antidrogas, y la constante amenaza de llevar a cabo operaciones dentro de Venezuela, que, según Nicolás Maduro, tendrían como fin derrocarlo y capturarlo.

"No viaje a Venezuela por ningún motivo"

El Gobierno de Trump advierte a los estadounidenses a no visitar Venezuela, ya que corren el riego de ser detenidos y, al no tener contacto con ellos y forma de defenderlos, pueden ser "sometidos a tortura y tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo palizas severas, inmovilización prolongada en posturas de estrés y ahogamiento simulado".

En las recomendaciones, por si deciden visitar el país del Caribe, el Gobierno alerta que "no existe una forma segura de viajar a Venezuela" y que deben evitar ingresar a la región "por cualquier medio, incluyendo los cruces fronterizos terrestres".

Las alertas emitidas por Estados Unidos se renuevan cada cierto tiempo, el cual es determinado por el nivel de peligro que poseen. En el caso de los niveles 1 y 2, estos se actualizan cada año; mientras que los de 3 y 4, cada 6 meses.

Escalada estadounidense en Venezuela

Desde agosto de 2025, la administración de Trump desplegó una flota militar en el Caribe y posteriormente en el Pacífico con el fin, según el mandatario, de cortar el flujo de la droga desde esta parte del continente a EE. UU. Como parte de estas acciones, Washington llevó a cabo una serie de ataques a presuntas "narcolanchas" cerca de territorio venezolano, lo cual despertó alertas en el país llanero. Estas ofensivas ya suman un total de al menos 85 muertos.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y a su séquito de liderar el Cártel de los Soles, una red criminal transnacional al que Washington designó como organización terrorista extranjera (OTE) en 2025.

