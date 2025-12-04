HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Putin firme en apoderarse de territorio en Ucrania, mientras EE. UU. avanza en negociaciones de paz

La reiteración de la postura del presidente de Rusia ocurre justo al llegar a Nueva Delhi, donde se reunirá con el primer ministro de la India.

Rusia sigue firme en su postura por controlar Donbás.
Rusia sigue firme en su postura por controlar Donbás. | Composición LR

Vladímir Putin dificulta las negociaciones para poner fin a la guerra con Ucrania. La agencia rusa de noticias TASS difundió detalles de una entrevista concedida por el mandatario a India Today, en la que aseguró que tomaría Donbás "bajo cualquier circunstancia". Esta postura se presenta en el contexto de las conversaciones de paz impulsadas por Estados Unidos, que aún no han logrado un acuerdo.

Cabe destacar que el control de esta región en Ucrania es una de las principales exigencias del Kremlin; sin embargo, un informe de CNN reveló que las fuerzas rusas podrían recién tomar posesión en agosto de 2027, debido al ritmo de las negociaciones, según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

Rusia en desacuerdo con Estados Unidos

El martes, Putin se reunió con Steve Witkoff y Jared Kushner, representantes de Estados Unidos, donde aclaró que no estaba de acuerdo con algunos puntos de la propuesta impulsada por Donald Trump, calificándola como "una tarea difícil". Por otro lado, desde Ucrania también existen diferencias, lo que hace que cualquier avance hacia un compromiso parezca cada vez más incierto.

"Para bailar al tango se necesitan a dos", afirmó Trump hace pocos días. Y pese a que hace pocos días afirmó que a Putin "le gustaría ver el fin de la guerra", lo certero, a día de hoy, es que el plan de 28 puntos carece de aspectos positivos que favorezcan a ambos países.

Donbás es una región de la que Rusia afirma haberse adueñado, aunque carece de sustento legal y no se han dado indicios de posibles acuerdos. Según Yuri Ushakov, asesor de política exterior y colaborador de Putin, las últimas reuniones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania no han arrojado mayores avances en los últimos días, por lo que no es posible visualizar "una solución a la crisis".

La fecha para finalizar la escalada militar en Ucrania

El presidente ruso afirmó que la operación militar en Ucrania terminará cuando se cumplan los objetivos establecidos desde el comienzo. "Cuando liberemos estos territorios. Eso es todo", dijo, refiriéndose a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como a las provincias de Zaporozhie y Jersón.

En relación con la reincorporación de la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol a Rusia, el mandatario rechazó que estos territorios fueran "anexados" y reiteró que Moscú "simplemente vino a ayudar a la gente que no quería que sus vidas o su destino estuvieran atados a los que dieron el golpe de Estado" en Ucrania.

Según su visión, la intervención rusa busca proteger a las poblaciones de esas regiones y liberar lo que considera territorios de importancia estratégica y cultural para Rusia.

