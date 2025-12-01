HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

De acuerdo con el medio Miami Herald, Donald Trump habría realizado esta exigencia mediante la comunicación que tuvo con Maduro la semana pasada. Por su parte, el senador Markwayne Mullin reveló que Estados Unidos le brindó al líder chavista la oportunidad de irse a otro país.

La propuesta de Estados Unidos fue planteada como el último intento para evitar una escalada militar. Foto: Composición LR
La propuesta de Estados Unidos fue planteada como el último intento para evitar una escalada militar. Foto: Composición LR

Donald Trump habría transmitido a Nicolás Maduro una propuesta extrema durante una conversación telefónica de alto nivel: ofrecerle a él, a su esposa Cilia Flores y a su hijo un paso seguro fuera de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. Según fuentes citadas por el Miami Herald, la oferta se enmarca en un contexto de creciente presión diplomática y militar de Estados Unidos.

Además, el senador republicano Markwayne Mullin afirmó para CNN que la administración estadounidense planteó incluso la posibilidad de que Maduro se exilie en "Rusia u otro país" dispuesto a recibirlo. La propuesta, descrita como la “última oportunidad” para evitar una acción militar mayor, llega en momentos en que Estados Unidos considera escenarios que incluyen operaciones terrestres en Venezuela.

PUEDES VER: EE.UU. justifica presunta lucha contra las drogas en el Caribe por sentirse “bajo ataque” de los narcotraficantes

lr.pe

Exigencia se dio mediante conversación telefónica

La propuesta de Estados Unidos fue planteada como el último intento para evitar una escalada militar. La conversación —en la que habría participado el secretario de Estado, Marco Rubio— terminó sin acuerdos debido a profundas discrepancias entre ambas partes, según informó The New York Times.

Se exigió la salida inmediata de Maduro y de su círculo cercano para abrir paso a una transición democrática, mientras que el régimen ofreció ceder el control político a la oposición, pero conservar el mando de las Fuerzas Armadas, replicando el esquema de Nicaragua en 1991.

Según el Miami Herald, Washington rechazó tajantemente esa fórmula al considerarla una variante del “modelo cubano”, que en su lectura permitió a los Ortega mantener el poder real pese a ceder espacios institucionales. El otro punto irreconciliable fue el tiempo: la Casa Blanca insistió en una renuncia inmediata, algo que Maduro no estuvo dispuesto a aceptar.

Trump no enviará tropas a Venezuela

Mullin, también integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, afirmó en la misma entrevista con CNN que Estados Unidos no tiene previsto enviar tropas a Venezuela, remarcando que el objetivo central de Trump es “proteger nuestras propias costas”. "Ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela”, precisó.

Sus declaraciones se dieron en paralelo a las recientes advertencias del presidente estadounidense, quien anunció en Truth Social que “el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está completamente cerrado”.

En contraste, el régimen de Maduro acusa a Washington de utilizar las operaciones antinarcóticos como una excusa para forzar un cambio de régimen. Desde septiembre, la administración Trump ha atacado embarcaciones que consideraba vinculadas al tráfico de drogas, con un saldo de 83 presuntos narcotraficantes muertos.

