Agente de ICE dispara y mata a una mujer durante la redada de inmigración. | Foto: captura de video

Una mujer de 37 años falleció tras ser baleada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de su auto, en medio de una confrontación relacionada con el aumento de las redadas migratorias en Minnesota.

El incidente sucedió cuando los oficiales de ICE llevaban a cabo una operación en Mineápolis, la ciudad más grande del estado.

Versión del DHS contradice videos de testigos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en su cuenta de X que la víctima intentó atropellar a los agentes durante el operativo migratorio, pero los videos grabados por testigos en el lugar muestran una historia distinta.

En una de las grabaciones, se puede ver a los agentes del ICE acercándose al auto donde estaba la mujer, y uno de ellos intenta hacer que baje del vehículo. Luego, la mujer retrocede el vehículo como si intentara girar, momento en el que otro agente saca su arma y dispara hacia el asiento del conductor.

Policía señala que víctima no era objetivo de operativo

El jefe de la Policía de Minneapolis informó que la mujer abatida era blanca, de unos 40 o 50 años, y no era el objetivo de ningún operativo. Por su parte, la senadora de Minnesota, Tina Smith, mencionó en sus redes sociales que, "aparentemente", la víctima era una "ciudadanna estadounidense".

"No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Minneapolis, sino en todo el país", comentó O’Hara.