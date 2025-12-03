HOYSuscripcion LR Focus

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

El Gobierno de Trump anunció el martes la suspensión de procesos migratorios presentados por países no europeos como Venezuela, Cuba y Haití.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció la suspensión de solicitudes migratorias de 19 países no europeos.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció la suspensión de solicitudes migratorias de 19 países no europeos. | AFP | Andrew Caballero-Reynolds

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció en la noche del martes 2 de diciembre la suspensión de las solicitudes migratorios presentados por ciudadanos de 19 países no europeos por considerarlos como regiones de alto riesgo, contando como argumento principal el tiroteo realizado hace algunos días cerca de la Casa Blanca, en Washington, donde una oficial de la Guardia Nacional murió y el otro quedó herido de gravedad.

Las autoridades detuvieron a Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano y presunto tirador que ocasionó la tragedia en Washington D. C. Sin embargo, el migrante, en su primera comparecencia, se declaró inocente.

EE. UU. frena solicitudes migratorias de 19 países

Las solicitudes migratorias de ciudadanos "que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021" y que son provenientes de Venezuela, Cuba, Haití, Afganistán, Irán, Myanmar (Birmania), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán, fueron suspendidas por el Gobierno de Donald Trump tras el tiroteo en Washington D. C. reportado el pasado 26 de noviembre y que es investigado por el FBI como "terrorismo".

Esta medida, formalizada vía memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), frena los procesos de residencia permanente y de ciudadanía para que los solicitantes "se sometan a un proceso de revisión exhaustiva" con el fin de "evaluar todas las amenazas contra la seguridad nacional y la seguridad pública", además de dejar abierta la posibilidad de revaluar los trámites individuales por razones de "inadmisibilidad o inelegibilidad".

Según Todd Pomerleau, abogado de inmigración consultado por The Washington Post, esta medida "será impugnado ante los tribunales" lo antes posible. Asimismo, criticó la decisión del Gobierno, ya que poner en marcha esta norma "permite la selección de personas por su nacionalidad, lugar de nacimiento, asociaciones y creencias religiosas", indicando que, gracias a la burocracia cambiante, un proceso que normalmente demora seis meses, podría tardar entre dos o tres años, ya que, con el tiempo, podrían aparecer nuevos requisitos.

Medida tras tiroteo en Washington D. C.

"El USCIS tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos", se enfatizó en el memorando que hizo mención del tiroteo cerca a la Casa Blanca, en Washington D. C., donde murió la agente de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, mientras que el oficial de la misma entidad, Andrew Wolfe, quedó gravemente herido.

Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano al que las autoridades atribuyen la autoría del tiroteo, se declaró inocente en su primera comparecencia ante el Tribunal Superior de la ciudad de Washington. Renee Raymond, jueza del lugar, pidió que Lakanwal continué detenido y sin derecho a fianza. "Está bastante claro que cruzó el país, 3.000 millas, armado y con un propósito específico en mente", dijo la magistrada.

El FBI comenzó con las indagaciones del caso inmediatamente y anunció que lo investigará como acto terrorista. "Hay una investigación en curso por terrorismo", afirmó Kash Patel, director del FBI.

