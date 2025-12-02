HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump amenaza con "un infierno que pagar" si se cambian los resultados electorales en Honduras

Donald Trump denunció que el conteo de votos se suspendió abruptamente a medianoche, cuando solo se había contabilizado el 47 %. La contienda sigue reñida entre Asfura y Nasralla.

Trump aseguró que la Comisión Nacional Electoral suspendió “abruptamente” el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. Foto: AFP.
Trump aseguró que la Comisión Nacional Electoral suspendió "abruptamente" el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. Foto: AFP.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Honduras tras denunciar un presunto intento de manipular los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó que “habrá un infierno que pagar” si las autoridades electorales alteran la voluntad popular.

Trump aseguró que la Comisión Nacional Electoral suspendió “abruptamente” el conteo a la medianoche del 30 de noviembre, cuando se había contabilizado apenas el 47 % de los votos. Según el mandatario, hasta ese momento el recuento mostraba una contienda extremadamente ajustada entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con una diferencia mínima de 500 votos a favor de Asfura.

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El presidente estadounidense exigió que las autoridades hondureñas completen el conteo y garanticen que “los votos de cientos de miles de hondureños” sean debidamente registrados. Enfatizó que permitir la transparencia del proceso es esencial para que “la democracia prevalezca”, elevando así la presión internacional sobre la CNE en un momento decisivo para la estabilidad política del país.

PUEDES VER: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

lr.pe

Elecciones en Honduras siguen sin definir un ganador

Al 2 de diciembre de 2025, las elecciones presidenciales en Honduras siguen sin definir un ganador. Según los últimos cortes oficiales con 57 % de mesas escrutadas, el aspirante Nasry Asfura (Partido Nacional) lidera con el 39,91 % de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla (Partido Liberal), que obtuvo 39,89 %, con apenas 515 votos de diferencia.

El organismo electoral —Consejo Nacional Electoral (CNE)— declaró un “empate técnico” y advirtió que restan actas por escrutar y potenciales rondas de conteo especial, lo que podría cambiar el rumbo del resultado. En ese marco, ninguna de las candidaturas ha sido proclamada oficialmente.

Estados Unidos liberó a Juan Orlando Hernández

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena tras ser hallado culpable de delitos relacionados con narcotráfico.

Según documentos federales, Hernández obtuvo una reducción sustancial de pena por colaborar con fiscales estadounidenses en varios casos abiertos vinculados al tráfico de drogas y corrupción en Centroamérica. Su salida, registrada en el Buró Federal de Prisiones, coincidió además con el tenso clima político en Honduras por las elecciones presidenciales aún no definidas.

Tras su liberación, Hernández fue trasladado a un programa de supervisión especial, una figura que implica restricciones de movilidad y reportes obligatorios, pero no prisión. La noticia generó fuertes reacciones en Honduras, donde sectores políticos y organizaciones civiles cuestionaron que su excarcelación ocurra mientras el país atraviesa una crisis electoral y social.

