Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Atentado contra Belaunde, Jerí quiere viajar, Delia presentará denuncia

Mundo

Donald Trump advierte que atacará a países que trafiquen drogas a EE. UU. y menciona directamente a Colombia

El presidente estadounidense señaló que naciones como Colombia, que producen fentanilo o cocaína, están en la mira. Además, enfatizó que las acciones no se limitarán solo a Venezuela.

La administración de Donald Trump ordenó el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico. Foto: AFP
La administración de Donald Trump ordenó el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico. Foto: AFP

Donald Trump advirtió el martes que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques” e hizo una mención directa a Colombia, a la que vincula por la fabricación de cocaína y otros estupefacientes. Esta declaración la ofreció durante una reunión con su gabinete, donde fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de llevar a cabo operaciones terrestres contra narcotraficantes.

“Si entran por un país determinado, cualquier país... Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína… He oído que Colombia está fabricando cocaína... cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ser atacado”, advirtió.

DELIA ESPINOZA RESPONDE A QUIENES QUIEREN SILENCIARLA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Tras consultarle sobre si las acciones no se limitarían solo a Venezuela, Trump respondió: “No, no solo Venezuela”. El presidente señaló de que ese país: "Ha sido muy malo. Han enviado asesinos a nuestro país. Vaciaron las cárceles en nuestro país".

PUEDES VER: Putin advierte con estar listo para una guerra "si Europa empieza" y tilda de "inaceptables" sus exigencias

lr.pe

Petro responde a Trump sobre posible ataque a Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las advertencias de Trump y pidió a Estados Unidos respetar la "soberanía" de su país. Anteriormente, ya había rechazado la ofensiva militar ordenada por EE. UU. en aguas cercanas y calificó las muertes de "ejecuciones extrajudiciales". Trump acusa a Colombia de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico.

"No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", dijo en su cuenta de X en medio de las tensiones entre ambos países.

Asimismo, el mandatario colombiano cuestionó la decisión del  sobre el cierre del tránsito aéreo hacia Venezuela, el cual anunció este sábado que debe estar "cerrado en su totalidad". Petro dijo que un "presidente extranjero" no puede cerrar el espacio aéreo de otro país.

PUEDES VER: Secretario de Defensa de EE. UU. afirma que los ataques contra las lanchas narco en el Caribe “apenas ha comenzado”

lr.pe

Pentágono defiende que los ataques contra lanchas son legales

En tanto, la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, señaló que la información sobre las presuntas narcolanchas ha sido verificada por los servicios de inteligencia, aunque evitó ofrecer más detalles. Wilson defendió la legalidad de los ataques de Estados Unidos contra estas embarcaciones, a las que Washington acusa de trasladar drogas, y afirmó que las personas a bordo "son terroristas" que, según aseguró, ya han sido identificadas por los equipos de inteligencia.

"Nuestra inteligencia confirma sin lugar a duda quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a duda, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas", aseguró la portavoz.

Wilson afirmó que saben "lo que transportan, de dónde vienen y adónde van" y que su objetivo es llevar drogas a las costas de EE. UU. que "matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses".

