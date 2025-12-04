HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Exjefe de espionaje de Nicolás Maduro revela campaña narcoterrorista contra Estados Unidos

Un informe del Dallas Express reveló que Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, envió una carta a Donald Trump con los detalles de la misiva terrorista venezolana.

Ex jefe de inteligencia del chavismo reveló las intenciones contra Estados Unidos.
Ex jefe de inteligencia del chavismo reveló las intenciones contra Estados Unidos. | Composición LR

El Dallas Express, reconocido periódico afroamericano-estadounidense, reveló que Hugo Carvajal García, jefe de inteligencia conocido como "El Pollo", en una carta dirigida a Donald Trump, explicó cómo el régimen de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, lleva a cabo una campaña narcoterrorista previamente "coordinada y dirigida" contra el país norteamericano.

Carvajal, quien fue declarado culpable por un tribunal federal estadounidense a inicios de año por un caso federal de narcoterrorismo, aseguró que la inteligencia venezolana —y también la de Cuba— se ha infiltrado en instituciones norteamericanas durante casi dos décadas, incluidas instalaciones militares. La misiva, que llegó a manos de Trump, según el informe, también expone la disponibilidad de "El Pollo" para brindar más información sobre el plan venezolano.

PUEDES VER: Maduro confirma conversación "cordial" con Trump en medio de tensión en el Caribe: "Bienvenido el diálogo"

lr.pe

¿Un mensaje del Cartel de los Soles?

Según el informe de Dallas Express, Carvajal está en el centro del llamado Cártel de los Soles, red declarada recientemente como organización terrorista por Estados Unidos y trató directamente con los altos líderes de Venezuela en los últimos años: Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El exfuncionario relató una narrativa también usada por medios de investigación como InSight Crime: el uso de cocaína como arma y la colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para atacar Estados Unidos. "Las drogas que llegaron a sus ciudades son políticas deliberadas por el régimen venezolano", se puede leer en la carta enviada al presidente estadounidense Donald Trump.

Además de las FARC, el informe detalla la alianza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la participación de la inteligencia cubana y de Hezbolá, y la exportación de redes criminales —destacando integrantes del Tren de Aragua— como parte de su plan para atacarlos.

PUEDES VER: Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

lr.pe

Detalles confidenciales por su libertad

Dallas Express detalló que "El Pollo" está dispuesto a compartir detalles adicionales con las autoridades, incluyendo informes clasificados, con la finalidad de reducir las consecuencias de su sentencia. Es la primera vez que un exmiembro del régimen chavista se contacta con un presidente estadounidense y le brinda información confidencial en un contexto, según la propia carta, de enfrentamiento por un estado criminal.

Gobiernos en Sudamérica, líderes del Congreso en Estados Unidos y agencias de inteligencia del país están a la espera de las consecuencias de esta nueva narrativa del conflicto Caracas-Washington. De confirmarse la versión de Carvajal, se podría redefinir la política venezolana en Norteamérica y arrojar nuevas pistas sobre operaciones de inteligencia extranjera en el hemisferio occidental.

