Pete Hegseth también es acusado de ordenar matar a los sobrevivientes de un ataque contra una lancha. Foto: AFP

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó este martes que EE. UU., “apenas ha comenzado” con los ataques dirigidos a embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Estas operaciones, puestas en marcha desde septiembre, han dejado más de 80 muertos.

Durante una reunión de gabinete, Hegseth defendió la ofensiva militar. "Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", señaló.

El secretario añadió que las operaciones tuvieron un breve alto. "Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante", explicó.

Las operaciones militares de EE. UU. en el Caribe

Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido objeto de cuestionamientos, especialmente después de que las fuerzas estadounidenses realizaran un segundo ataque contra una supuesta narcolancha para eliminar a los sobrevivientes.

La Casa Blanca y el Pentágono han insistido en que Hegseth no estuvo involucrado en esa decisión, que legisladores consideran podría constituir un crimen de guerra, y atribuyen la orden al almirante responsable de la operación.

El secretario aseguró que Trump ha abordado el tráfico de drogas "combatiendo a estas organizaciones terroristas designadas", en referencia a bandas como Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Informe de 'orden de muerte'

Un informe de The Washington Post asegura que Hegseth ordenó verbalmente “matar a todos” durante un ataque contra un presunto barco narcotraficante en el Caribe. Trump afirmó que el secretario le negó haber dado una orden para un segundo ataque que eliminó a dos náufragos sobrevivientes a la primera explosión: “Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres”, dijo.

A pesar de las críticas, el mandatario defendió la legalidad del primer ataque y su política de permitir el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes en el mar. Trump aseguró que “no habría querido un segundo ataque” y calificó la información periodística como falsa, en paralelo a que Hegseth tildó el reporte del Post de “inventado” e “incendiario”.