HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Mundo

Secretario de Defensa de EE. UU. afirma que los ataques contra las lanchas narco en el Caribe “apenas ha comenzado”

Desde septiembre, estas operaciones han dejado decenas de muertos, aunque han tenido pausas debido a la dificultad para localizar los barcos objetivos.

Pete Hegseth también es acusado de ordenar matar a los sobrevivientes de un ataque contra una lancha. Foto: AFP
Pete Hegseth también es acusado de ordenar matar a los sobrevivientes de un ataque contra una lancha. Foto: AFP

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó este martes que EE. UU., “apenas ha comenzado” con los ataques dirigidos a embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Estas operaciones, puestas en marcha desde septiembre, han dejado más de 80 muertos.

Durante una reunión de gabinete, Hegseth defendió la ofensiva militar. "Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", señaló.

TE RECOMENDAMOS

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El secretario añadió que las operaciones tuvieron un breve alto. "Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante", explicó.

Las operaciones militares de EE. UU. en el Caribe

Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido objeto de cuestionamientos, especialmente después de que las fuerzas estadounidenses realizaran un segundo ataque contra una supuesta narcolancha para eliminar a los sobrevivientes.

La Casa Blanca y el Pentágono han insistido en que Hegseth no estuvo involucrado en esa decisión, que legisladores consideran podría constituir un crimen de guerra, y atribuyen la orden al almirante responsable de la operación.

El secretario aseguró que Trump ha abordado el tráfico de drogas "combatiendo a estas organizaciones terroristas designadas", en referencia a bandas como Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Informe de 'orden de muerte'

Un informe de The Washington Post asegura que Hegseth ordenó verbalmente “matar a todos” durante un ataque contra un presunto barco narcotraficante en el Caribe. Trump afirmó que el secretario le negó haber dado una orden para un segundo ataque que eliminó a dos náufragos sobrevivientes a la primera explosión: “Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres”, dijo.

A pesar de las críticas, el mandatario defendió la legalidad del primer ataque y su política de permitir el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes en el mar. Trump aseguró que “no habría querido un segundo ataque” y calificó la información periodística como falsa, en paralelo a que Hegseth tildó el reporte del Post de “inventado” e “incendiario”.

Notas relacionadas
Trump le dio un ultimátum a Maduro para que renuncie al poder en Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

Trump le dio un ultimátum a Maduro para que renuncie al poder en Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

LEER MÁS
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

LEER MÁS
Joaquín Guzmán, hijo del 'Chapo' Guzmán, se declaró culpable por narcotráfico y aceptó implicancia en el secuestro de 'El Mayo' Zambada

Joaquín Guzmán, hijo del 'Chapo' Guzmán, se declaró culpable por narcotráfico y aceptó implicancia en el secuestro de 'El Mayo' Zambada

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Putin advierte con estar listo para una guerra "si Europa empieza" y tilda de "inaceptables" sus exigencias

Putin advierte con estar listo para una guerra "si Europa empieza" y tilda de "inaceptables" sus exigencias

LEER MÁS
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

LEER MÁS
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

LEER MÁS
Nicolás Maduro responde a EE. UU. por sus maniobras militares: “No queremos la paz de los esclavos”

Nicolás Maduro responde a EE. UU. por sus maniobras militares: “No queremos la paz de los esclavos”

LEER MÁS
Trump le dio un ultimátum a Maduro para que renuncie al poder en Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

Trump le dio un ultimátum a Maduro para que renuncie al poder en Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

LEER MÁS
Joaquín Guzmán, hijo del 'Chapo' Guzmán, se declaró culpable por narcotráfico y aceptó implicancia en el secuestro de 'El Mayo' Zambada

Joaquín Guzmán, hijo del 'Chapo' Guzmán, se declaró culpable por narcotráfico y aceptó implicancia en el secuestro de 'El Mayo' Zambada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

Precio de combustibles en Perú este 2 de diciembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Comisión Disciplinaria de la FPF rechaza reclamo de Alianza Lima por expulsión de Carlos Zambrano a pocas horas del partido ante Sporting Cristal

Mundo

"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

El papa León XIV propone el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela con el fin de evitar una posible invasión

OCDE mejora las expectativas de crecimiento económico para Estados Unidos, China y la zona euro para 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

RMP: “Este es el Gobierno del Congreso y nuestra única esperanza es uno nuevo”

Delia Espinoza anuncia demanda contra el juez Juan Torres por abuso de autoridad y omisión de funciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025