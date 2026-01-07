La petrolera estatal de Venezuela confirma negociaciones con EE. UU. para vender su petróleo

PDVSA confirma negociaciones con EE. UU. para la venta de crudo, en medio de sanciones energéticas y la situación política actual en Venezuela. | Foto: MIGUEL ZAMBRANO/AFP

PDVSA confirma negociaciones con EE. UU. para la venta de crudo, en medio de sanciones energéticas y la situación política actual en Venezuela. | Foto: MIGUEL ZAMBRANO/AFP

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de crudo, en un contexto marcado por las sanciones energéticas vigentes y por los recientes acontecimientos políticos tras la captura de Nicolás Maduro. La información fue difundida este miércoles a través de un comunicado oficial emitido desde Caracas.

Según la empresa, las conversaciones se desarrollan dentro del marco de las relaciones comerciales existentes entre ambos países y buscan establecer mecanismos para la exportación de volúmenes de petróleo venezolano hacia el mercado estadounidense, uno de los principales destinos históricos del crudo pesado producido en el país sudamericano.

Negociaciones bajo esquemas similares a Chevron

En su comunicado, PDVSA señaló que el proceso se lleva adelante “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”, y subrayó que se trata de una transacción “estrictamente comercial”, basada en criterios de “legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”. El modelo al que alude la empresa está regulado por licencias específicas otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Estas licencias permiten a Chevron producir y exportar crudo venezolano bajo condiciones estrictas, con un flujo de caja limitado hacia el Estado. En la práctica, la petrolera estadounidense opera como una excepción dentro del régimen de sanciones, utilizando el petróleo principalmente como mecanismo de repago de deudas y recuperación de inversiones, sin que ello implique un levantamiento general de las restricciones al sector energético venezolano.

Postura de Washington y control de las ventas

Las licencias de la OFAC —entre ellas la Licencia General 41 y sus enmiendas posteriores— autorizan ciertas transacciones vinculadas a la producción y venta de crudo desde empresas mixtas, aunque prohíben expresamente el pago de impuestos, regalías o dividendos al gobierno venezolano. Bajo este esquema, Chevron ha llegado a exportar entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, según datos reportados por agencias internacionales como Reuters.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un mensaje publicado en Truth Social que “las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionado a los Estados Unidos”, y agregó que “este petróleo se venderá a su precio de mercado” bajo supervisión estadounidense. El secretario de Energía, Chris Wright, reforzó esta postura al señalar que Washington controlará las ventas de crudo venezolano “indefinidamente”.

Pese a las diferencias de tono entre el comunicado de PDVSA y las declaraciones de funcionarios estadounidenses, la petrolera confirmó la existencia de negociaciones petroleras entre el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la Casa Blanca. “PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”, concluye el texto oficial.