The New York Times acusó al Pentágono de imponer restricciones a periodistas que investiguen al ejército de EE. UU.

El medio periodístico puso en marcha un recurso judicial para detener la aplicación de las medidas en contra de los periodistas, debido a que afecta los derechos de la Primera Enmienda de Estados Unidos.

The New York Times acusó al Pentágono de imponer restricciones a periodistas en Estados Unidos.
The New York Times acusó al Pentágono de imponer restricciones a periodistas en Estados Unidos. | Foto: composición LR/AFP

The New York Times presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Washington a raíz de la nueva política del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tiene al Pentágono como sede. El medio argumentó que, desde octubre de 2025, los periodistas están expuestos a restricciones burocráticas cuando acuden a la institución.

Así, el periódico resaltó que las medidas significan una violación de la Primera Enmienda, ya que limitan la libertad de expresión y de prensa. Por este motivo, el Times concretó una orden judicial para declarar ilegales las recientes normas. El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, respondió que están al tanto de la situación y espera "abordar estos argumentos en el tribunal”.

Pentágono impone medidas para limitar investigaciones periodísticas

El Departamento de Defensa estableció que, desde octubre de 2025, los reporteros deben firmar un formulario de 21 páginas que establece restricciones a las actividades periodísticas, como solicitudes de pistas para investigaciones y consultas a las fuentes del Pentágono. En caso de incumplimiento, el periodista perderá su pase de prensa y la institución contará con 'discrecionalidad sin límites' para tomar medidas al respecto.

Además, se impondrán sanciones contra el profesional que trabaje con información que no haya sido aprobada por funcionarios del departamento. Incluso, el castigo se aplicará si la recopilación de noticias se produce dentro o fuera del Pentágono, así como si el contenido en cuestión está clasificado o no.

Como respuesta, seis periodistas de The New York Times renunciaron a sus credenciales, así como decenas de reporteros procedentes de otros medios. Adicionalmente, ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media y NBC News lanzaron un comunicado que señalaba que "la política no tiene precedentes y amenaza las principales protecciones periodísticas".

El origen del cambio de condiciones para periodistas en El Pentágono

El New York Times señaló que las restricciones son obra de Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU. Desde que asumió el cargo en enero de 2025 dentro del gobierno de Donald Trump, ha buscado limitar el acceso de los periodistas a la información que ofrece el Pentágono.

Por ejemplo, Hegseth propuso sacar a una periodista de NBC News de las instalaciones del Pentágono por mencionar acusaciones que lo implicaban en exceso de alcohol y agresiones sexuales. A su vez, varios medios periodísticos perdieron sus espacios de trabajo dentro de la sede. La administración decidió entregar estos despachos a medios conservadores.

