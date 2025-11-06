Fernández de Kirchner enfrenta cargos por liderar una asociación ilícita y está implicada junto a 87 imputados, incluidos exfuncionarios y empresarios en un caso calificado como "extenso". Foto: AFP

Fernández de Kirchner enfrenta cargos por liderar una asociación ilícita y está implicada junto a 87 imputados, incluidos exfuncionarios y empresarios en un caso calificado como "extenso". Foto: AFP

El juicio por el mayor escándalo de corrupción en la historia judicial de Argentina comenzó este jueves, con la expresidenta Cristina Fernández como principal acusada. La exmandataria, de 72 años, enfrenta cargos por liderar una asociación ilícita y recibir sobornos millonarios de empresarios a cambio de contratos de obra pública durante los años en que gobernó junto a su esposo, Néstor Kirchner, entre 2003 y 2015.

La fiscal Estela León calificó el caso como “la investigación de hechos de corrupción más extensa” del país. En total, hay 87 imputados, entre ellos exfuncionarios y decenas de empresarios. El juicio se desarrolla de manera virtual ante la imposibilidad de reunir a todas las partes en una sola sala judicial. Además, la exmandataria cumple prisión domiciliaria tras quedar firme su condena de seis años por administración fraudulenta en la concesión de obras en la provincia de Santa Cruz.

Juicio a Cristina Kichner EN VIVO: sigue la audencia por la causa Cuadernos 11:57 Sobornos de Baratta vinculados a primo de Macri Durante la lectura del dictamen acusador, se detallaron los 125 hechos de coimas atribuidos a Roberto Baratta. Entre ellos, se señaló que parte de los sobornos provenían de la empresa de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, con pagos que oscilaron entre 100 mil y 300 mil dólares, desestimando la defensa de que se trataba de “aportes de campaña”. El intermediario de los pagos fue Javier Sánchez Caballero, mientras que en algunos casos intervino Juan Manuel Abal Medina, entonces jefe de Gabinete, como receptor de los fondos que cobraba Baratta. Calcaterra, tras su detención, solicitó ser imputado colaborador, pero según sus declaraciones, no mencionó los sobornos directamente. 11:17 Acusan a Kirchner de liderar asociación ilícita En la audiencia por la causa Cuadernos, el tribunal informó que Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y otros 12 imputados integraron una asociación ilícita entre mayo de 2003 y noviembre de 2015. El objetivo, según la acusación, era organizar un sistema de recaudación de fondos ilícitos para enriquecerse y financiar otros delitos. Se detalló que Cristina Kirchner actuó como jefa de la asociación, rol que previamente cumplió Néstor Kirchner, mientras ambos ocuparon la presidencia de Argentina entre 2003 y 2015. 11:11 Arrancó lectura de los Cuadernos de las Coimas La secretaria del Tribunal Oral Federal 7 inició la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa “Cuadernos de las Coimas”. La introducción detalla que el 10 de abril de 2018 se recibió la declaración de Diego Cabot, quien aportó información y documentación de interés para la investigación. Se explicó que la pesquisa comenzó tras el hallazgo de anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación Federal sobre movimientos de funcionarios y de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación, documentos que fueron guardados por temor a allanamientos y luego incorporados a la causa judicial.

¿Qué es la causa de los 'Cuadernos de las Coimas' y quiénes están involucrados?

Todo comenzó con las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del exsecretario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, quien registró durante años un presunto circuito de sobornos entre empresarios y altos cargos del gobierno durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. La investigación, impulsada en 2018 por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, destapó un sistema que habría movido miles de millones de dólares en coimas a cambio de contratos estatales. Parte de esos fondos, según el expediente, se entregaban directamente en las residencias privadas de los Kirchner, en la Casa Rosada o en la quinta de Olivos.

Los jueces prevén que el proceso se extienda varios años, aunque la fiscal Fabiana León advirtió que podría acortarse si los acusados renuncian a declarar o si se reduce la lista de testigos.

Cristina Kirchner llega al juicio como principal acusada, señalada como jefa de la presunta organización delictiva. El exministro de Planificación Julio De Vido figura como organizador del circuito de sobornos, mientras que Roberto Baratta habría sido el encargado de recoger el dinero junto a Centeno. Entre los empresarios arrepentidos figuran nombres de peso como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Hugo Eurnekian, Enrique Pescarmona y Gerardo Ferreyra, quienes admitieron pagos millonarios a cambio de licitaciones.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazaron los intentos de varios empresarios por cerrar acuerdos económicos para evitar el juicio. Respaldaron la postura de la fiscal León, quien insistió en que “la corrupción se juzga, no se paga”. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, también se opuso a las reparaciones económicas, pues aseguran que “no puede extinguirse selectivamente la acción penal para los empresarios mientras se mantiene para los funcionarios públicos”.

En agosto, un peritaje de Gendarmería confirmó la autenticidad de los escritos de Centeno. Los expertos caligráficos concluyeron que las anotaciones pertenecen efectivamente al chofer y corresponden a distintos momentos temporales, aunque advirtieron que falta el cuaderno original número cinco. Con este dictamen, el tribunal considera validado el núcleo probatorio.

Fernández califica juicio en su contra como un “escandaloso bodrio judicial”

A minutos de iniciarse el juicio por la causa de los 'Cuadernos de las Coimas', Cristina Fernández lanzó duras críticas al proceso judicial, calificándolo como un “escandaloso bodrio judicial”. Asimismo, denunció que se trata de “otro show judicial en Comodoro Py” y acusó a la justicia de mantener viva una “opereta” para presionarla y distraer a la opinión pública.

Conectada por Zoom desde Buenos Aires, la también exvicepresidenta sostuvo que la sesión tiene “calendario político” y no judicial, y denunció que los “cuadernos truchos” fueron “reescritos 1.500 veces” con testigos “extorsionados”.